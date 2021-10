Riises Flint rykket ned – har lagt inn protest

Trener John Arne Riise og Flint Tønsberg rykket ned til 4. divisjon etter smell i siste serierunde. Etter tapet lørdag har klubben lagt inn protest.

John Arne Riises første sesong som hovedtrener gikk ikke etter planen.

30. okt. 2021 15:02 Sist oppdatert 10 minutter siden

Flint tapte 1–2 hjemme for Oppsal i siste serierunde. Med hjelp av Kråkerøy kunne de likevel stått i divisjonen, men nedrykksrival Halsen vant til slutt den kampen 3–2.

– Det er fryktelig tungt og skuffende. Jeg er lei meg og overrasket, men det er mitt ansvar. Vi har ikke hatt flyten og rytmen i det siste, og i dag toppet det seg med at alt gikk imot oss, sier Riise til TV 2.

Flint endte på samme poengsum som Mjøndalen og Follo, men med dårligere målforskjell. Dermed rykker Flint ned fra avdeling to i Norsk Tipping-ligaen sammen med Kråkerøy og Åssiden.

Men etter kampslutt har Flint sendt inn protest. Flint mener motstander Oppsal har brukt seks bytter - ett for mye.

– Oppsal endret startoppstillingen de meldte inn én time før kampstart. Vi mener de da har gjort et bytte, og i så fall har de byttet en spiller for mye i kampen. Vi har sjekket med Rune Pedersen i Fotballforbundet, og fått beskjed om at det er grunnlag for protest, sier Kjell Christian Andersen, styremedlem i Flint, til Tønsbergs Blad.

Rune Pedersen bekrefter til VG at Fotballforbundet har mottatt protest. Den er sendt videre til jus-avdelingen. Pedersen sier det er uklart når protesten vil behandles.

– Flint forklarte meg hendelsesløpet, men så lenge spilleren som ble byttet ut var spilleberettiget for klubben er det veldig sjeldent det skjer noe. Men jeg vet ikke helt hva som har skjedd, sier Pedersen.

– Vi får legge oss flate på slurv. Det er klønete. Vi benyttet en spiller som står i kamprapporten, det er ikke en ulovlig spiller. Det har ingen påvirkning på kampen. Klønete, men jeg kan ikke skjønne at protesten skal kunne gå noe vei, sier Oppsals daglig leder Jørgen Wik Grydeland til VG.

Sportslig leder i Flint, Espen Røkaas, sier til VG at trenerspørsmålet for neste sesong foreløpig er av uavklart, men at de håper å ha en avklaring innen kort tid.

– Jeg har det helt jævlig nå. Jeg er en emosjonell fyr, og dette går veldig inn på meg. Jeg er fryktelig skuffet og lei meg, sier Riise til lokalavisen.

Riises tidligere landslagskollega Ronny Johnsens er trener for FK Eik Tønsberg i samme avdeling. Johnsens menn hadde rykket opp med seier lørdag, men måtte se seg slått av Hønefoss med hele 4–0. Dermed rykket rivalene Ørn Horten opp etter seier mot Follo.

Riises Flint-prosjekt har fått oppmerksomhet etter at han overtok som hovedtrener i klubben tidlig i 2020, noe som er hans første trenerjobb. I regi av komiker Morten Ramm har klubben også fått en egen TV-serie på TV 2-play.

Ramm var selv på plass på stadion, og beskriver dramatiske minutter da Flint var avhengige av andre resultater for å overleve.

– Flint hadde alt i egne hender og klarte ikke å gjøre jobben. 4. divisjon er selvfølgelig blytungt, sier Ramm til VG etter at nedrykket var et faktum.

Tross nedrykket, har Ramm fortsatt tro på Riise som trener.

– Det er selvfølgelig ingen heldig start å rykke ned, men det er flere faktorer som spiller inn her. Med hans ambisjoner og de målene han har satt seg, vil han nok fortsette å jobbe hardt. Om det blir her eller et annet sted, får vi se. Det er ikke opp til meg.

Fra de øvrige avdelingene rykket Gjøvik-Lyn, Træff, Staal Jørpeland, Frigg og Ullern opp til 2. divisjon.