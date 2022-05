Kalte Molde «drittlag» etter kontroversielle scoringer: MFK forsterket råsterk bortestatistikk

(Aalesund – Molde 0–2) Det ble hett da fylkesrivalene barket sammen på et utsolgt Color Line Stadion.

16. mai 2022 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er sikkert noen avgjørelser som ikke går vår vei, men det gidder jeg ikke bruke noe energi på. Molde er et drittlag. Vi skal komme tilbake, tordnet AaFK-spiller Kristoffer Ødemarksbakken til Discovery+ ved halvtid.

Da følte hjemmelaget at flere avgjørelser hadde gått dem imot, inkludert Moldes andre nettkjenning signert Rafik Zekhnini, hvor Aalesund-leiren ropte innstendig på offside.

– Greit, da er vi et drittlag om han mener det. Men vi pisser på dem i første omgang. Vi tar med oss tre poeng. De sitter igjen med null - foran egne fans på et fullsatt stadion. Jeg vet ikke om 17. mai blir så gøy for dem, er Zekhninis svar til Romsdals Budstikke i det han blir konfrontert med utsagnet fra AaFK-spilleren.

KLAR BESKJED: Kristoffer Ødemarksbakken (t.v.) tente på alle plugger i pausen. Her i duell med Moldes Birk Risa.

Allerede etter tre minutter ga Magnus Wolff Eikrem gjestene ledelsen da Aalesund-keeper Sten Grytebust var på halvdistanse. Da mente hjemmelaget at de var snytt for frispark i forkant av scoringen.

Det ble kampens eneste nettkjenninger, og dermed forlenger Molde sin råsterke statistikk på Color Line Stadion.

Moldenserne har nemlig aldri tapt ute i havgapet på Sunnmøre i seriesammenheng.

– Det var en kul ramme med så mye folk. Men vi har en kjempetabbe ved den første scoringen, mens dommeren gjør en kjempetabbe ved den andre. Da blir det tøft mot Molde, oppsummerer Aalesund-spiss Sigurd Haugen.

– Dommeren tok tak i kampen og stemningen mellom benkene var god. Det var mer situasjonsbetinget. Etter hvert ble det en tøff batalje, men ingen gikk over streken, mener Molde-trener Erling Moe, som omtaler det hele som en godt gjennomført bortekamp av eget mannskap.

Det var gjestene som tok tak i oppgjøret i den første omgangen, også etter den tidlige scoringen. Kvarteret etter 1–0 var Wolff Eikrem nær å doble ledelsen. Også denne gangen var Grytebust utspilt, men denne gangen gikk avslutningen rett i en forsvarsspiller.

Temperaturen var høy igjennom hele den første omgangen, med flere klinsjer og uenigheter mellom spillerne. Det høye tempoet så ut til å kle Molde best, men hjemmelaget var farlige når kontringsrommene bød seg.

Men så, like før halvtid smalt det igjen. Et dødballtrekk endte opp inne hos Zekhnini, som plutselig var mutters alene på fem meter. Der fikk han ikke bare én, men to muligheter. På den siste var Grytebust i AaFK-målet utspilt og doblingen var et faktum.

RASTE: Aalesund-trener Lars Arne Nilsen ble belønnet med et gult kort på benken for hissige protester.

AaFK-spillerne ropte febrilsk på offside i etterdønningene av nettkjenningen, men dommer Mohammad Usman Aslam ville ikke høre.

At det var en voldsom pipekonsert mot dommertrioen ved halvtid var derfor ingen stor overraskelse, etter en omgang hvor hjemmelaget virkelig hang med på notene selv om de store mulighetene uteble.

Målscorer Wolff Eikrem, som omtaler seieren som massiv, likte det høye tenningsnivået.

– Det er akkurat slike kamper vi trenger i denne ligaen, hvor det spilles på grensen hele veien. Vi ville ha en tøff kamp og det ville de også. Jeg synes det ble en rettferdig kamp, sier 31-åringen.

LITE POPULÆR I ÅLESUND: Dommer Mohammad Usman Aslam.

Lars Arne Nilsen tok grep og satte inn Simen Bolkan Nordli. Det ga umiddelbart resultater, hvor innbytteren bare var centimeter unna å redusere med et lekkert frispark. Lenge lå den en Aalesund-scoring i luften, men Molde holdt unna.

Med kvarteret igjen på klokken ropte Aalesund-spillerne på straffespark da ballen så ut til å berøre hendene til Emil Varhaugvik Breivik inne i Molde-feltet. Dommer Aslam lot situasjonen passere, noe som så ut til å være riktig.

Hjemmelaget nektet å gi seg, og fem minutter før slutt headet Besim Serbecic ballen på tvers inn til Sigurd Haugen på fem meter. Men det ville seg rett og slett ikke for Aalesund-spissen. Headingen kom aldri på mål, og dermed endte det 2–0 til romsdalingene som hadde tatt turen over fjorden.