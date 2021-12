Botheim mot Russland-overgang – på vei til medisinsk sjekk

BODØ / OSLO (VG) Bodø/Glimts toppscorer og U21-landslagets kaptein Erik Botheim (21) kan ende i russiske Krasnodar når overgangsvinduet åpner i januar.

GLIMT-SUKSESS: Erik Botheim startet året med å få kontrakten terminert kontrakten i Rosenborg og endte 2021 som seriemester og målpoengkonge i Europa Conference League.

21. des. 2021 12:28 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder de to Amedia-avisene Nettavisen og Avisa Nordland tirsdag. Også VG sitter på opplysninger som gjør at det ligger an til en overgang til russisk Premier League for angrepsspilleren. Det er snakk om en betydelig overgangssum i vente for Bodø/Glimt.

Etter det VG får opplyst er Botheim på vei til medisinsk sjekk i München med det som kan bli hans nye arbeidsgiver. Landslagsstopper Stefan Strandberg (31) har tidligere spilt for klubben.

Botheim har bare vært ett år i Bodø/Glimt etter at han fikk kontrakten med gamleklubben Rosenborg terminert i vinter.

Hverken på Lerkendal eller i forrige høstsesongs utlån til Stabæk ble Botheim noen suksess, men som førstevalg i Bodø/Glimt har Oslo-gutten lettet:

Han ble seriemesterens toppscorer med 15 mål på 30 kamper og har dessuten flest målpoeng (4 scoringer og 4 assist) av samtlige i Europa Conference League. Denne høsten ble han utnevnt til ny kaptein på U21-landslaget.

Bodø/Glimt solgte nettopp kaptein og spillskaper Patrick Berg for over 40 millioner til den franske seriesekseren Lens.