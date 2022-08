Strandberg tilbake – avgjorde etter dommertabbe

VALLE (VG) (Vålerenga – Tromsø 1–0) Stefan Strandberg (32) gjorde sin første Vålerenga-kamp på 3920 dager, og ble like godt matchvinner. Den skulle imidlertid vært annullert for offside.

21. aug. 2022 19:55 Sist oppdatert 16 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I det 82. minutt steg 32-åringen til værs på en corner fra Vegar Eggen Hedenstad og headet mot målet. Tromsø-keeper Jakob Haugaard klarte ikke å holde ballen ute, men var dekket av Leonard Zuta som var i offside.

– Hjelpe og trøste for en dommerfeil, off off off. Det der er altfor dårlig av dommerteamet. Synd for Tromsø å få den der mot i en kamp de har vært så gode i, oppsummerte Christian Gauseth i Fotball Direkte på Discovery.

Scoringen ble uansett godkjent av dommer Christian Moen og Strandberg kunne juble foran fansen.

Artikkelen oppdateres.

Lyngdal-mannens forrige Vålerenga-kamp var 27. november 2011, altså for 3920 dager siden. Gjensynet ble lykkelig.

Midtstopperen har stort sett bare spilt landskamper de siste månedene, men viste at han kommer til å bli en viktig mann for Vålerenga fremover. Med unntak av et par feilpasninger gjorde han det meste riktig i en sjansefattig kamp som vippet i vertenes favør.

Sist Strandberg scoret i Eliteserien var i april 2014 for Rosenborg. Nå har han signert en kontrakt med Vålerenga ut 2024-sesongen.

LYKKELIG GJENSYN: Stefan Strandberg ble like godt matchvinner i Vålerenga-comebacket. Her gratuleres han av Osame Sahraoui.

I første omgang skjedde det minimalt før Osame Sahraoui ble taklet i siste liten av Niklas Vesterlund helt på tampen.

Vålerenga trykket på i 2. omgang, men klarte ikke å true målet til Haugaard. I den andre enden forsøkte Lasse Nordås seg med en avslutning fra skrått hold som Magnus Sjøeng reddet uten så altfor store problemer.

Men snaue ti minutter før slutt kom avgjørelsen, som garantert vil bli diskutert fremover.

Vålerenga står nå med seks seirer og én uavgjort på syv siste kamper, og er for alvor med i medaljekampen.