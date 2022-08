Scheie fortviler over cupens forfatning: – Er det slik vi vil ha det?

(HamKam – Tromsø 5–6, etter straffespark) Cupen og cupfinalen har alltid hatt en helt spesiell status i norsk fotball, men kveldens reservepregede oppgjør fører til hjertesukk.

IKKE HELT FOLKEFEST: Det ble solgt 1294 billetter til 3. runde-oppgjøret mellom HamKam og Tromsø i cupen.

17. aug. 2022 20:45 Sist oppdatert 16 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg synes det er veldig trist at cupen, som er noe av det største vi hadde, er blitt litt stemoderlig behandlet. Cupfinalen skal være på Ullevaal når sesongen er over. Nå vet folk knapt hva som skjer. Jeg var ikke klar over at to så gode lag skulle spille cup i dag, med andre ord er det helt borte. Er det slik vi vil ha det?

Det er NRK-legenden Arne Scheies hjertesukk, som sier det er «vondt å se» hva som skjer med cupen.

– Cup er cup, men de må passe seg nå, så ikke cup er cup over flere sesonger. Plutselig er det fine uttrykket borte og man har ødelagt cupen. Det er fint med serie, men vi som har vokst opp med cupen kjenner oss ikke igjen, sier han.

Straffedrama

Det måtte straffespark til for å avgjøre oppgjøret foran 1294 tilskuere på Briskeby, men det var lite cupfeber å spore i regnværet på Hamar.

HamKam skapte stort sett det som var av sjanser, og hadde tre avslutninger i metallet. Men det var Tromsø som sikret seg plassen i fjerde runde.

Straffesparkkonkurransen startet med at Tromsøs Jasse Tuominen skjøt i tverrliggeren, før keeper reddet skuddet fra hjemvendte Marcus Pedersen. Begge lag misset på to av sine tre første straffer, men til slutt vant Tromsø 6–5 etter at HamKam-keeper Lars Jendal skjøt utenfor på det åttende forsøket. Sekunder tidligere hadde Tobias Hafstad scoret sikkert for bortelaget.

Men dramatikken var det altså ikke så mange som fikk med seg.

Fakta Slik spilles NM i fotball 2022/23 1. runde: Spilt fortrinnsvis 18. og 19. mai 2022 2. runde: Spilt fortrinnsvis 22. og 23. juni 3. juni: Spilt fortrinnsvis 29 og 30. juni, med en rekke utsettelser. 4. runde, kvartfinale, semifinale og finale i NM menn spilles våren 2023. Vis mer

– Hadde vi ikke fått utsatte kamper og alt klumpet inn i august, ville ting definitivt sett annerledes ut. Nå er vi nødt til å gjøre grep for å redusere spillerbelastningen, sier daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes, til VG.

Tromsø gjorde syv endringer på laget som slo Kristiansund i serien for tre dager siden. Blant andre Christophe Psyché, Ruben Yttergård Jenssen og August Mikkelsen blir spart til søndagens bortekamp mot Vålerenga i serien.

Lørdag skal HamKam spille borte mot Bodø/Glimt, og valgte også å spare flere nøkkelspillere.

– Når Tromsø møter et lag uten midtukekamp til helgen, og HamKam møter formlaget Glimt, ser jeg logikken i at de gjør det. Men det er trist at det er sånn, mener fotballekspert Lars Tjærnås, som var blant dem som ikke hadde fått med seg at det var cupkamp mellom to eliteserielag.

– Jeg tilstår at jeg ble litt tatt på sengen da jeg plutselig så det var cupkamp. Cupen i år er uoversiktlig og nedprioritert som konkurranse, uten hverken oppmerksomhet eller kontinuitet, mener Tjærnås som understreker at han forstår trenernes prioriteringer.

SLÅTT UT: Trener Jacob Michelsen og HamKam trenger ikke å tenkte på fjerde runde av cupen, som spilles neste år.

– Vi har et ønske om å gå videre i cupen, prioriteringene gjør Jacob Michelsen (trener, red.anm.). Både han og vi vil videre i cupen, sier daglig leder i HamKam Bent Svele, men legger til:

– Cupen har mistet litt status. Første og andre runde, med folkefester rundt omkring, er moro. Etter det er det dødt nesten helt frem til semifinale og finale.

Svele ønsker ikke å kommentere sportslige prioriteringer gjort av treneren i onsdagens spesifikke kamp.

– Det er en klar holdning fra klubben at vi prioriterer cupen, men det koker ned til kampprogrammet og hvor man står, sier TIL-leder Alapnes og varsler at det blir rotasjoner på laget også i serien fremover.

Flystreik, utsatte kamper og et unormalt tøft kampprogram har gjort at tromsøværingene har fått det Alapnes betegner som en spesiell situasjon.

Vinneren av tredje runde går videre til den fjerde – som spilles på nyåret. Alapnes benytter med det anledningen til å anmode om at cupfinalen igjen kan spilles etter endt sesong, slik tradisjonen før corona har vært.

Usikker cupfremtid

– Vi er generelt redd for at cupen ikke får samme status i årene som kommer som den har hatt tidligere. Derfor mener vi at cupen bør ligge med finale i etterkant av sesongen, slik at man får det spesielle man har hatt med cupen i Norge. Vi ønsker å beholde den høye statusen cupen har hatt.

At cupen spilles over to kalenderår som i år og i 2021 er en konsekvens av pandemien og tidlig serieslutt grunnet VM i Qatar, forklarer konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

– Hvordan NM blir i fremtiden er under vurdering, sier Fisketjønn til VG.

Finalen for cupen 2022/23-spilles til våren. Molde vant cupfinalen for 2021/22 mot Bodø/Glimt 4. mai i år.