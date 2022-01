Huseklepp om rollebyttet: – Kan forstå dersom noen av Brann-spillerne synes det er spesielt

Erik Huseklepp (37) mener han har fått drømmejobben som assistenttrener i Brann, men skjønner skeptikerne og forstår de spillerne som eventuelt reagerer på hans nye rolle.

TILBAKE I BRANN: Erik Huseklepp avbildet etter nedrykket med Brann i 2014. Nå er han tilbake i klubben.

– For meg er det å jobbe i Brann drømmen. Jeg har spilt der i ti år, og har fjerde mest kamper i klubbens historie. Som supporter har jeg fulgt Brann siden jeg var fem-seks år, sier Huseklepp til VG.

Onsdag ble det kjent at han skal være assistenten til Eirik Horneland, som han spilte under i Haugesund i 2017. Men rollebyttet kommer brått, senest i romjulen «synset og mente» Huseklepp om Brann og den begredelige nedrykkssesongen i Bergens Tidende-podkasten «Ballspark».

– Nå er det selvfølgelig slutt på den jobben. Jeg har sagt opp lærerjobben, og ekspertjobben i TV 2 også. Det har vært forståelse alle steder for at jeg har tatt valget, sier Huseklepp.

SPILTE UNDER HORNELAND: Erik Huseklepp (t.h.) og Eirik Horneland (t.v.) avbildet etter Haugesunds 3–0-seier borte mot Stabæk i april 2017.

– Har du sagt noe i podkasten som du angrer på nå?

– Nei, det var jobben min. Jeg kan forstå dersom noen av Brann-spillerne synes det er spesielt at jeg nå skal være med i trenerteamet, men det tror jeg går seg til fort.

– Er det noen spillere du skal ta en ekstra prat med?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, men det er mange av dem som kjenner meg fra før og vet at jeg er grei å prate med. Det meste løser seg med en god prat. Jeg er ikke den som har skreket høyest for å få frem meningene mine, og står for alt jeg har sagt.

BT-EKSPERT: Erik Huseklepp avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2018.

BT-kommentator Anders Pamer har sammen med Huseklepp vært fast inventar i «Ballspark».

– Jeg forstår jo at folk kan være overrasket. Erik har kritisert Brann ganske mye, men samtidig vært veldig ærlig og uhildet. Det er kanskje en del spillere i garderoben som må ha en forklaring på rolleforandringen, sier Pamer til VG.

– Det er et stort tap for Ballspark, men samtidig gledelig at vi kan rekruttere profiler til Brann. Jeg mener han er den største nålevende bergenseren som har spilt for Brann, og for oss er han uerstattelig, roser Pamer.

GALSKAP I BERGEN: Interessen rundt Brann er enorm. Her reagerer Eirik Bakke (t.v.) og Erik Huseklepp i en kamp mot Stabæk i 2008.

Legger opp som spiller

– Er noe annet enn opprykk godt nok for Brann i 2022?

– Nei! Det er så viktig for både Brann og norsk fotball. Men det blir en tøff reise, og jeg har vært med på den før, sier Huseklepp som rykket ned med Brann i 2014 – for så å gå rett opp igjen.

Han spilte sin siste kamp for klubben i november 2016.

– Jeg skjønner også de som er skeptiske til at jeg med så lite trenererfaring får denne jobben nå. Jeg har bare B-kurset, men jeg har samtidig fått mye spillererfaring som jeg tror blir nyttig nå.

Huseklepp spilte for Fyllingsdalen FK på nivå tre så sent som 2021-sesongen. Nå er det over.

– Jeg legger opp som spiller, og det var planen uansett. Det skal bli fryktelig mange skader i Brann dersom jeg skal være aktuell for spill, sier 37 åringen med fortid i Bari, Portsmouth, Birmingham, Haugesund og Åsane i tillegg til Fyllingsdalen FK/Fyllingen og Brann.

Han har i tillegg 36 kamper og syv scoringer for landslaget.