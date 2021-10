Brann-treneren mener spillerne ble stresset av fullsatt Stadion. – Taklet ikke presset

Eirik Horneland er bekymret for Brann-spillernes evne til å takle presset.

18. okt. 2021 06:40 Sist oppdatert 15 minutter siden

Da Brann rotet bort seieren mot Mjøndalen, pekte trener Eirik Horneland på det mentale.

Også etter at Brann havnet under og bare greide uavgjort mot Stabæk, peker Horneland på det mentale.

– Jeg har en klar formening om at vi ikke helt taklet presset, sier Horneland om det som skjedde på Stadion søndag kveld.

Haugesunderen mener Brann virket redde i innledningen av kampen. Stemningen på Stadion var bedre enn på veldig lenge, med over 13.500 solgte billetter.

– Det var en litt ny atmosfære på Stadion, med litt mer folk. Det skulle gitt oss en boost, men det så ut som det stresset oss litt, sier Horneland.

Han kaller prestasjonen som endte med 1–1 mot Stabæk for svak alt i alt. Og gjentar at han har følelsen av at presset ble for stort.

– Bekymrer det deg?

– Det er klart. Vi må evne å stå i presset. Jeg sa det til guttene etterpå også: Vi må våge å omfavne det, sier Horneland.

Det var uvanlig fullt på Stadion etter supporternes mobilisering i forkant av kampen mot Stabæk.

Kritisk til støttepasninger

– Vi kan ikke gjemme oss vekk, fortsetter Horneland.

Det mener Horneland mange Brann-spillere gjorde mot Stabæk. Han er opptatt av at mange ballberøringer gikk i retning eget mål.

Fredrik Pallesen Knudsen er inne på det samme.

– Høye skuldre, sier midtstopperen om Branns start på kampen.

Etter uavgjortresultatet mot Stabæk ligger Brann på kvalifiseringsplassen i Eliteserien. Med Stabæk bak seg på tabellen.

Eirik Horneland på sidelinjen mot Stabæk.

Foreslår pakt med fansen

De høye skuldrene mener Knudsen godt kan ha kommet av atmosfæren rundt kampen, selv om han personlig «bare gliser av det».

– Men så klart, det er lenge siden vi har spilt for så mange tilskuere og det er klart det er med å påvirke folk, sier Knudsen.

Bergenseren skryter likevel uhemmet av fansen og er dypt takknemlig for store oppmøtet. Selv om det ikke ga ønsket effekt mot bunnrival Stabæk, mener han fansen kan bli avgjørende i de to dramatiske månedene som gjenstår av sesongen.

– Jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke om fansen. «Fantastisk» og «utrolig» blir liksom for simpelt, sier Knudsen.

Han tar til orde for en slags pakt med supporterne fremover. At spillerne skal gi absolutt alt hele tiden mot at fansen støtter laget.

– Det skal være forferdelig for motstanderne å komme på Stadion, og sammen kan vi skape den atmosfæren, sier Knudsen.

Neste hjemmekamp er mot Viking torsdag om halvannen uke.

– Det er slik stemning som vi hadde i dag vi må få til fremover. Jeg tror egentlig ikke en eneste Stabæk-spiller hadde det godt utpå banen i dag, sier Knudsen.

Gjengen på Store Stå kunne glede seg over Kasper Skaanes’ sene utlikning mot Stabæk.

Fikk utlikning

Tross alt er Horneland lettet over Kasper Skaanes’ utlikning på slutten, som sikret ett poeng til Brann og – vel så viktig – to tapte poeng for Stabæk.

– Vi kommer til å fighte helt inn, lover Horneland.

Midtbanespiller Sivert Heltne Nilsen forteller at det var vanskelig å bryte ned Stabæks 5–4–1-formasjon på en etter hvert sliten Stadion-gressmatte.

– Men vi ga oss ikke, og vi fikk utlikningen. Det er en egenskap vi skal fortsette å ha, sier Nilsen.

Han er overbevist om at Brann vil trenge den evnen det er å komme tilbake i kamper i løpet av de åtte siste, avgjørende serierundene.

– Det at vi klarte det nå kan gi bensin i situasjoner vi er bakpå. Vi vet at vi kan, og vi skal aldri gi opp, sier Nilsen.

