RBK-talentet tatt ut på landslaget

Hele fem RBK-spillere er i landslagstroppen til kampene mot Armenia og Kosovo.

Rugile Rulyte kan få sin debut for A-landslaget.

31. aug. 2021 10:51 Sist oppdatert 11 minutter siden

Landslagstrener Martin Sjögren tok tirsdag ut troppen som skal møte Armenia og Kosovo i VM-kvalifiseringen i september.

I troppen har den svenske treneren funnet plass til fem RBK-spillere: Synne Skinnes Hansen, Emilie Bragstad, Julie Blakstad, Lisa-Marie Utland - og det unge keepertalentet Rugile Rulyte.

Takket nei til Litauen

Rulyte har tidligere takket nei til landslagsspill for Litauen. Det valget forklarte hun med at nivået på laget var for lavt. Hun står med fire aldersbestemte landskamper for Norge.

Som 10-åring flyttet hun sammen med familien fra Litauen til Leksvik på Fosen.

– Jeg fikk tilbud fra det litauiske landslaget, men jeg takket pent nei. Nivået der er for lavt, og jeg ville ikke fått prestert på mitt maksnivå der. Derfor valgte jeg å spille med det norske flagget på brystet. Jeg sikter mot plassen på det norske A-landslaget ja, sa hun til Adresseavisen tidligere i sommer.

Da Kristine Nøstmo var ute med et brudd i hånda i sommer, fikk Rulyte starte seks kamper for RBK.

Nå er 19-åringen altså tatt ut i A-landslagstroppen.

– Rulyte er en av de yngste keeperne som vi har litt ekstra oppfølging på. Hun har stått en del kamper i Toppserien og vist at hun har et bra nivå. Det skal bli interessant å se henne nærmere, og dette var en fin anledning til å teste ut en av de yngre keeperne, sier Sjögren om uttaket på NFFs nettside.

Olsvik var aktuell

Trøndelags største stjerne, Barcelona-spiller Ingrid Syrstad Engen, er også tatt ut til troppen. Hun har slitt med en skade i låret de siste ukene, men er nå friskmeldt.

Samlingen starter 13. september.

Adresseavisen vet også at Maria Olsvik var med i bruttotroppen, men RBK-spilleren ble ikke tatt ut til samlingen.