Ten Hag om Ronaldo: Kan starte mot Brentford

Cristiano Ronaldo kan være aktuell fra start til helgens kamp for Manchester United.

KAN STARTE: Cristiano Ronaldo kan få tillit fra start i helgens kamp mot Brentford.

12. aug. 2022 14:16 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Manchester United-manager Erik ten Hag bekrefter at Cristiano Ronaldo er i form til å starte for Manchester United, men vil ikke garantere at portugiseren starter lørdagens kamp mot Brentford.

– Cristiano har hatt en god treningsuke. Han spilte litt over en halvtime forrige helg og har hatt to halve kamper for oss. Vi får se angående startoppstillingen i morgen, sier ten Hag på fredagens pressekonferanse.

37 år gamle Ronaldo har vært ryktet bort fra klubben i hele sommer. Superstjernen skal ha uttrykt ønske om å forlate United, men klubben har ikke latt ham gå.

Portugiseren var ikke med laget på sommerens turné til Australia og dukket først opp på treningfeltet et par uker før seriestart.

Ronaldo ble toppscorer for «De røde djevlene» i Premier League forrige sesong med 18 mål på 30 kamper.

– Det er mitt valg, sier ten Hag om morgendagens startoppstilling.

Samtidig opplyste manageren at Anthony Martial ikke er klar til helgens oppgjør. Marcus Rashford, en annen United-spiss, har vært koblet bort i en overgang til Paris St. Germain de siste dagene.

– Jeg er veldig fornøyd med ham. Jeg vil ikke miste ham, sier ten Hag om engelskmannen.

United fikk en verst tenkelig start på sesongen med et 2–1-tap for Brighton i ligapremieren. Erik ten Hags lag er allerede under skarp kritikk og trenger en seier mot Brentford.