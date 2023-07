Sveits-stjerne er størst i VM – sammenlignes med Beckham

AUCKLAND (VG) Sveitsiske Alisha Lehmann (24) har blitt et fenomen. Eksperter er uenige om markedsføringen hennes er riktig vei å gå.

TAKKER FANSEN: Alisha Lehmann etter seieren mot Filippinene. Vis mer

Tirsdag skal hun stoppe Norge i skjebnekampen i VM.

På sosiale medier er hun til og med større enn landsmann og tennislegende Roger Federer.

Med det lange håret, ofte satt opp i en høy hestehale, med løsvippene på og kraftig sminket under kamp, vekker hun oppmerksomhet.

Hun er VMs største på Instagram med sine 13,7 millioner følgere, klart foran USA-stjernen Alex Morgan (10,1 mill.) og helt overlegen «verdens beste spiller», spanske Alexia Putellas (2,9 mill.), som har vunnet Gullballen to år på rad.

Det siste året har Lehmanns følgerskare økt med over 75 prosent. På Instagram er hun også foran Roger Federer (11,9 mill.).

Selv spiller Lehmann hverken i Champions League eller på et landslag som er verdensledende.

Hvordan har hun fått til det?

– Hun har en liten shorts og viser frem kroppen. Det er flere eksempel på at om legger man ut noe slikt, så får man veldig mange følgere, sier Elise Thorsnes, som er NRK-ekspert i VM, Vålerenga-spiller og har 130 landskamper.

Se glimt av hva som har fått Lehmann til å gå viralt her:

Lehmann har vært åpen om hetsen hun har mottatt for å fremstå som hun gjør.

– Da jeg var yngre sa mange mennesker til meg at jeg ikke kan bruke sminke, og at jeg ikke kan ha på vipper når jeg spiller. På et tidspunkt tenkte jeg: «Hvorfor ikke?» Jeg vil se feminin ut. Det er lidenskapen min, sa Lehmann i et intervju med The Times.

For to år siden måtte hun ta en pause fra landslaget i ni måneder, på grunn av mentale utfordringer. Hun har bedt moren sin om å slutte å lese kommentarene under bildene hun publiserer.

Men hvordan skal en fotballspiller se ut? Er det slik at kvinnelige fotballspillere som ser feminine ut ikke blir tatt like seriøst som menn?

«BE BRAVE»: Lehmanns tatovering minner henne om å være modig. Hun har vært tydelig på at ingen skal være noe annet enn seg selv. Vis mer

– Jeg er redd for at det er slik i dagens samfunn. Se på David Beckham for eksempel. Hun er ikke i samme liga som han som utøver, men hun er uten tvil en verdensklasse-spiller. Fikk han pepper for å stille opp som undertøysmodell? Kanskje fra noen, men ikke fra samfunnet som helhet, sier Peggy Simcic Brønn til VG.

Hun er omdømmeekspert og professor på instituttet for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI, og mener Lehmanns liv kan trekke paralleller til filmen om «Barbie».

– Den filmen skapte sjokkbølger da den satte Barbie i et helt annet lys enn som en dum blondine. Barbie-filmen blir kalt selvbevisst og sett på som en kommentar til hva det vil si å være kvinne. Det gjør høyreekstreme i USA gale som faen, men ingen hører på dem, sier Simcic Brønn.

TIDLIGERE ET PAR: Ramona Bachmann (t.v.) og Alisha Lehmann var tidligere kjærester. Begge spiller på Sveits. Vis mer

Omdømme-eksperten er ikke i tvil om at Lehmanns markedsføring er bevisst, men hvorfor skal man ikke gjøre det på den måten?

– Etter min mening bidrar hun til å fremme sporten. Hun er en idrettsutøver i A-klassen, og promoterer seg selv og yrket sitt på en måte som mange mannlige idrettsutøvere. Hun skammer seg ikke over seksualiteten sin eller bruken av skjønnheten. Hatten av for henne, sier jeg.

Lehmann har tidligere vært sammen med landslagskollega Ramona Bachmann, og Brasil-stjernen Douglas Luiz. Det overrasker Simcic Brønn.

– Det er interessant at hun er åpen om å være bifil. Homoseksualitet i kvinnefotball har lenge vært en måte å nedverdige sporten på, men det endrer seg mye, og takket være kvinner som henne, sier hun.

Anne Tjønndal, som er professor i idrettssosiologi, viser til at forskning har dokumentert hvordan kvinnelige idrettsutøvere må spille på tradisjonelle kjønnsroller for å lykkes med markedsføringen av seg selv på sosiale medier.

Det kan derimot bli problematisk når det viser seg at kvinner må produsere innhold som samsvarer med trange normer for kjønn og seksualitet for å oppnå suksessen.

PROFESSORER: Anne Tjønndal (til venstre) og Peggy Simcic Brønn. Vis mer

– På den måten bidrar sosiale medier til å skyve ansvaret for dekning av kvinneidrett fra mediene og over på de kvinnelige utøverne selv, sier Tjønndal.

Professoren advarer om at en slik fremgangsmåte potensielt kan skade merkevarebyggingen på lengre sikt. Internasjonal forskning viser at seksualisert innhold ofte skader omdømmet, påpeker hun.

– Det kan gi utslag i at de ikke blir tatt seriøst som fotballspillere, noe som er overførbart til kvinner i andre profesjonelle kontekster, sier Tjønndal.

Det har Lehmann selv påpekt i flere intervju tidligere. Ofte får hun kommentarer om at hun må «komme seg tilbake til kjøkkenet».

Og om hun ikke publiserer sportslig innhold på noen dager, tviler følgerne på om hun faktisk spiller fotball.

– Det påvirker meg ikke. Jeg vet at de folkene ikke er noe viktige. Jeg står støtt i det jeg driver med, og om folk ikke er glade for det, så er det deres valg.

– Det eneste kvinnelige fotballspillere vil er å spille og leve drømmen, sier Lehmann.

VM-PORTRETTET: Alisha Lehmann på det offisielle VM-portrettet. Vis mer

Tjønndal er kritisk til at man skal legge ansvaret for å øke interessen for kvinnefotball over på individuelle utøvere som Lehmann.

– Det ansvaret ligger hos mediene og sponsorene. Lehmann og andre kvinnelige spillere som legger ut pene bilder av seg selv gjør bare det de kan for å sikre sponsoravtaler og inntekt, sier hun.

Hun fortsetter:

– Hadde rammevilkårene vært bedre for kvinner som spiller fotball, hadde hun og andre ikke trengt å bruke så mye tid på å produsere denne typen innhold til sosiale medier.

Tirsdag er Lehmann og Sveits på motsatt banehalvdel i Norges skjebnekamp i VM. Der stiller et Norge som har store ønsker om å finne tilbake til seg selv og beholde sitt omdømme.

NORGE-KLARE: Alisha Lehmann og sveitserne forbereder seg til møtet med Norge. Vis mer

Så får vi se om det blir Lehmann som knuser Norges drøm om sluttspill i VM. Elise Thorsnes poengterer at det tross alt er prestasjonene på banen det handler om, ikke populariteten på Instagram.

– Jeg så en ting her en dag: Å være populær på Instagram er det samme som å være rik i monopol. Det synes jeg beskriver det veldig godt, sier Thorsnes.

Tirsdag klokken 10.00 møtes Norge og Sveits i den andre gruppespillkampen i VM. Den kan du se på TV3.