Sancho-post vekker oppsikt: «Uklokt» og «sterk kost»

Jadon Sancho (23) mener at han har blitt en syndebukk i Manchester United og slår tilbake mot manager Erik ten Hag. – Sterk kost å kalle manageren en løgner på sosiale medier, sier TV 2s Øyvind Alsaker.

Erik ten Hag og Jadon Sancho (t.h.) i en kamp mot Leeds i februar 2023. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 12:07

– Svaret til Sancho fremstår uklokt og i affekt, sier Jon Martin Henriksen - programleder for podkasten «United.no» og VGTV-profil.

Det hele startet med at United-sjef Erik ten Hag vraket Jadon Sancho fra troppen mot Arsenal, og begrunnet det med hans prestasjoner på trening. Så slo stjernespilleren tilbake på sosiale medier.

«Vær så snill, ikke tro på alt dere leser. Jeg vil ikke tillate folk å si ting som er fullstendig løgn», skriver Jadon Sancho på Twitter/X.

På pressekonferansen etter 1–3-tapet for Arsenal fikk Erik ten Hag spørsmål om hvorfor Jadon Sancho ikke var med i kamptroppen.

– Basert på treningene valgte vi å ikke ta ham med til kampen.

– Skyldes det disiplin?

– Nei, men man må nå et visst nivå hver dag i Manchester United. Vi kan gjøre forskjellige valg i angrep, og til denne kampen ble han ikke valgt, sa ten Hag.

Dette mener Sancho er feil:

«Jeg har gjort det veldig bra på trening denne uken. Jeg tror det er andre grunner for dette som jeg ikke ønsker å gå inn på. Jeg har vært en syndebukk lenge nå, og det er ikke rettferdig».

TV 2-KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Vis mer

– Det er sterk kost å kalle manageren en løgner på sosiale medier. Det er også ganske oppsiktsvekkende at ten Hag velger å kritisere treningsinnsatsen til Sancho foran kamera. Så her ligger det an til oppvask!

Det sier mangeårig TV 2-kommentator Øyvind Alsaker som fortsetter:

– Ten Hag har store krav til disiplin, og jeg er spent på hva slags reaksjon som venter Sancho. Klarer de å skvære opp, eller er dette begynnelsen på slutten for Sancho i United? Så langt har han vært en gedigen skuffelse, men ten Hag mente i sommer at han var på god vei.

– Nå virker forholdet iskaldt - en ting er skuffelsen over å bli utelatt fra kamptroppen - noe ganske annet er antydningen fra Sancho om at han er gjort til syndebukk over lang tid, Sier Alsaker.

Han mener United etter en svak start på sesongen, må få denne saken ut av verden raskt.

– Det har vært altfor mye bråk i den garderoben de siste årene, og det påvirker selvfølgelig prestasjonene på banen.

UNITED-SUPPORTER: Jon Martin Henriksen. Vis mer

Jon Martin Henriksen tror United-manageren ville statuere et eksempel.

– Dette er nok et resultat av en manager som er lei av en spiller som ikke følger reglene. Ten Hag er ekstremt opptatt av disiplin og punktlighet, og Sancho har gjentatte ganger kommet for sent på trening og har et avslappet forhold til tid. Det er nok det ten Hag mener når han sier han ikke leverer etter de standardene han har.

– Hva tenker du om Sanchos utspill på sosiale medier?

– Svaret til Sancho fremstår uklokt og i affekt, og med tanke på hvor skuffende han har vært i United, er det vrient å se for seg at han blir i klubben særlig lenge.

Tidligere United-keeper Mark Bosnich har uttalt seg på Sky Sports. Han er enig med Henriksen:

– Når en spiller kommer med en slik uttalelse - det er veldig vanskelig for en manager å fortsette med ham om bord, sier Bosnich.

– Jeg synes ikke han er blitt gjort til en syndebukk. United er et godt stykke unna å være tittelutfordrer, og det handler ikke om en enkelt spiller, sier Bosnich.

Erik ten Hag takker Arsenal-sjef Mikel Arteta (t.h.) for kampen etter helgens tap på Emirates i London. Vis mer

Sancho har vært innbytter i de tre første ligakampene denne sesongen, og var altså ikke med i troppen til kampen mot Arsenal.

På talkSPORT mener Andy Townsend at det var en stor feil av Sancho å gå på sosiale medier:

– Jeg ville blitt irritert hvis jeg var Jadon Sancho og ten Hag ikke hadde sagt det til meg først. Hvis han ikke hadde gjort det, ville jeg ha blitt irritert. Men hopper du på sosiale medier med en gang? Jeg tror ikke det er en god ting å gjøre.

PS: Jadon Sancho var to sesonger lagkamerat med Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund.