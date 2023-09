Endelig slutt på måltørken for Alexander Isak

(Estland-Sverige 0–5) Alexander Isak (23) noterte sitt første landslagsmål på 697 dager da Sverige slo Estland og fortsatt har håp om EM-spill neste år.

JUBEL: Alexander Isak (t.v.), Viktor Gyökeres (i midten) og Emil Forsberg feirer scoring. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 19:52 Oppdatert: 09.09.2023 20:13

Sverige måtte vinne i Tallinn.

Med kniven mot strupen klarte de det. Dermed er et lite håp om EM-spill for gule og blå. Men det venter flere «må vinne»-kamper ut over høsten.

– Vi har endelig et landslag. Og kan fortsatt håpe, skriver Aftonbladet-kommentator Simon Bank etter kampen.

Sverige møter Østerrike (h), Belgia (b), Aserbajdsjan (b) og Estland (h) i sine fire siste kamper.

Sverige har fire poeng opp til både Belgia og Østerrike (6, 10 og 10 poeng).

Med 3–0 til pause hadde Sverige allerede avgjort kampen:

1–0: Viktor Gyökeres i det 18. minutt.

2–0: Dejan Kulusevski i det 24. minutt.

3–0: Alexander Isak i det 39. minutt.

12. oktober 2021 var sist Newcastle-spiller Isak scoret i landslagsdrakten. Den gang het motstanderen Hellas. Nesten to år senere kom han endelig i målprotokollen igjen. Han nikket inn 3–0 etter et fint innlegg fra Ken Sema.

– Et fantastisk mål. Det der er kjempebra både for det svenske landslaget og Isak, sier Lars Lagerbäck på svensk TV6.

– Som gammel spiller blir man forbannet når media løfter slike ting, sier tidligere Premier League-stjerne Fredrik Ljungberg om måltørken - som ekspert i det svenske Viaplay-studio.

Estland hang bra med i 2. omgang og hadde en del sjanser. Men i det 75. minutt økte innbytteren fra saudiarabisk fotball, Robin Quaison, til 4–0 på Kulesevskis fine forarbeid.

Viktor Claesson fastsatte sluttresultatet til 5–0 på en god heading på overtid.

Dejan Kulusevski (Tottenham) og Ken Sema (Watford) får best karakter på Aftonbladets børs etter matchen.

I den samme gruppen vant Belgia i Aserbajdsjan. Yannick Carrasco ble matchvinner.