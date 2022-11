Ronaldo ut mot ekspert Neville: – Jeg skjønner det virkelig ikke

Mens Cristiano Ronaldo (37) har sluttet seg til den portugisiske VM-troppen fortsetter det å komme drypp fra det omdiskuterte intervjuet hans med TV-profilen Piers Morgan.

fullskjerm neste LADER OPP TIL VM: Cristiano Ronaldo sammen med den portugiske VM-troppen i utkanten av Lisboa mandag. 1 av 5 Foto: Armando Franca / AP

15. nov. 2022 00:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kjenner ham og elsker ham, men han takler ikke at han ikke er frontstjernen. Han må forlate klubben, sånn er det, sa tidligere Manchester United-kaptein og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville om Ronaldo arrow-outward-link etter Manchester Uniteds arrow-outward-link kamp mot Chelsea i oktober der Ronaldo var utelatt av troppen.

Den påfølgende helgen var Ronaldo tilbake på laget som møtte West Ham, og ifølge Piers Morgen overså portugiseren TV-ekspert Neville på den kampen.

– Folk kan ha sin egen mening, men de vet ikke hva som egentlig skjer på trening eller i livet mitt. De ser bare ting fra én side. De bør se det fra min side også. Det er enkelt å kritisere. Jeg vet ikke om man må kritisere for å bli mer kjent når man jobber i TV. Jeg skjønner det virkelig ikke, sier Ronaldo i en ny video publisert arrow-outward-link fra intervjuet mandag kveld.

GAMLE LAGKAMERATER: Gary Neville (t.v.) omfavner Cristiano Ronaldo etter finaleseieren i Champions League i 2008. De to spilte syv sesonger sammen i klubben.

Kommentarene retter Ronaldo også mot en annen tidligere medspiller i Manchester United, Wayne Rooney.

– De er ikke vennene mine, sier Ronaldo om de to.

– Det er tøft når du ser folk du har delt garderobe med kritisere deg på den måten. Det gjør ikke at jeg sover dårlig, men det er ikke hyggelig å høre på, legger han til og beskriver det som «litt skuffende».

Morgan spurte også om Neville og Rooney har brukt navnet til Ronaldo for å få mer oppmerksomhet.

– Jeg tror de utnytter det, fordi de er ikke dumme. Jeg er den personen som blir mest fulgt i verden. Det er ikke tilfeldig, svarer Ronaldo.

Det fullstendige intervjuet med Ronaldo på 90 minutter sendes i programmet «Piers Morgan Uncensored» onsdag og torsdag klokken 21 norsk tid.

I en annen liten videosnutt som programmet la ut på Twitter arrow-outward-link mandag kveld, deler Cristiano Ronaldo sine tanker om Glazer-familien som eier Manchester United.

– Glazers bryr seg ikke om klubben, sier Ronaldo og legger til at han aldri har snakket med dem. Han mener de gir all makt «til presidenten og klubbdirektøren».

Ronaldo får også spørsmål fra Piers Morgan om supporterne har rett i kritikken de har hatt overfor Glazer-familien arrow-outward-link i en årrekke.

– Supporterne har alltid rett. Supporterne fortjener å vite sannheten. De burde få vite at spillerne vil det beste for klubben – at jeg vil det beste for klubben. Det er derfor jeg kom til Manchester United. Det er derfor jeg elsker denne klubben, sier Ronaldo og fortsetter:

– Men det er noen ting i klubben som gjør at Manchester United ikke når det toppnivået som Manchester City, Liverpool og til og med Arsenal nå klarer. Det er vanskelig. Det er tøft. Etter min mening vil det fortsette å være vanskelig de kommende to-tre årene.

UNITED-EIER: Avram Glazer (t.h.) sammen med tidligere Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær i april 2019.

Samtidig som det siste dryppet fra intervjuet kom mandag kveld, delte Ronaldo bilder av seg selv med den portugisiske VM-troppen på Instagram.

– Fullt fokus på landslaget nå. En samlet gruppe, med et samlet mål: realisere drømmen til alle portugisere, skriver Ronaldo på Instagram arrow-outward-link .

Portugal spiller sin første kamp under fotball-VM i Qatar mot Ghana torsdag 24. november.