Fra tragedie til triumf

DOHA (Aftenposten): Det er sår som aldri vil leges. Men Senegals landslagssjef, Aliou Cissé (46), tvang frem styrke han ikke trodde fantes.

Aliou Cissé står overfor sin største utfordring som Senegals landslagssjef: England i utslagsrunde i VM.

Når Aliou Cissé søndag kveld leder sitt Senegal mot England på Al Bayt stadion, er det med blandede følelser.

Han opplevde noen av sine fineste fotballdager på de fire årene i England. Cissé led seg også gjennom sitt livs verste dager da han satt alene i en leilighet i Birmingham og sørget over et brutalt tap av 12 familiemedlemmer.

«Vær sterk», sa han til seg selv.

I nesten én uke dro Cissé til treningsfeltet som om ingenting hadde skjedd. Smilte og gjennomførte de vanlige rutinene. Han spilte 90 minutter da Birmingham slo West Ham 2–1 på bortebane.

Så fikk lagkameratene vite om den grusomme familietragedien. Cissé dro rett fra Upton Park til Heathrow. Han skulle hjem for å sørge med dem han hadde igjen.

Senegal-stjerne

Aliou Cissé var kaptein og hjerte for Senegal-laget som spilte seg helt frem til kvartfinalen i 2002-VM. Det var Senegals beste VM noensinne, og mange pekte på lagets anker da oppturen skulle forklares.

Han var en leder, han var Senegals Roy Keane.

Cissé forsøkte å holde rebeller som El Hadji Diouf i ørene, og en kan saktens lure på hvor vellykket det var, for Senegal dro hjem med ett rødt og 14 gule kort.

Men de slo regjerende verdensmester Frankrike i mesterskapets åpningskamp, og de sendte ut Zlatans Sverige.

Bærebjelken Cissé endte i Premier League-klubben Birmingham den samme sommeren. Men de neste månedene skulle forandre livet.

Han var i et helt nytt land, en helt ny kultur, en helt ny klubb, han kjente nesten ingen.

En sen septemberkveld satt 26-åringen alene i leiligheten i Birmingham og så på TV-nyhetene. Fergen MV Le Joola hadde sunket utenfor Gambias kyst.

For 20 år siden var Aliou Cissé kaptein for Senegal da de slo Anders Svensson og Sverige i åttendedelsfinalen. Nå er han landslagssjef for Senegal i åttendedelsfinale mot England.

Trente som normalt

Dagen etter fikk han den grusomme beskjeden på telefon: 12 av Cissés familiemedlemmer hadde vært om bord på fergen.

En søster, tanter, onkler, nevøer og søskenbarn var savnet.

Cissé fikk panikk. Forsøkte å finne noen hjemme i Senegal som hadde mer informasjon. Ventetiden var det verste. Cissé sa seg til seg selv at det ikke kunne være sant, men det var dessverre sant.

Tross usikkerheten dro han på trening som normalt. Dette var før sosiale medier, og oppdateringene på avisenes nettsider var ikke like hyppige som i dag. Lagkamerater hadde fått med seg fra TV-nyhetene at det skjedd en grusom fergeulykke, men Cissé sa ingenting.

– Jeg holdt det for meg selv. Det var en veldig vanskelig og komplisert dag, men min familie trengte at jeg var sterk. Jeg kunne ikke være svak, fortalte han.

Birmingham-manager Steve Bruce ante at noe fryktelig hadde skjedd. Han spurte Cissé om han kunne hjelpe med noe, men fikk til svar at spilleren ønsket å konsentrere seg om kampen mot West Ham.

Men rett før avreise til London fortalte Cissé manageren om familietragedien, og at han hadde bestilt flybilletter hjem.

«Nå må jeg hjem»

Etter kampen stilte spilleren selv opp i intervju med Sky Sports. – Denne seieren var til minne for dem som døde. Nå har jeg gjort jobben min, nå må jeg hjem.

Så tapper, så sterk.

Deretter dro han rett til Heathrow. Beskjeden fra manager Bruce var at han kunne bruke så lang tid han ville hjemme i Senegal.

Cissé ble der i to uker. For å hedre de omkomne og samle inn penger til de etterlatte, deltok han blant annet i en veldedighetskamp mellom Senegal og Nigeria. Også Birmingham startet en innsamlingsaksjon, samtidig som de hedret Cissé og hans familie med et gigantisk Senegal-flagg i hjemmekampen mot Manchester City.

Dagens Senegal-spillere er for unge til å huske fergetragedien for 20 år siden, de var knapt født. Men de har helt sikkert lest om dødstallene: 1863, som er mer enn Titanic-ulykken i 1912, og som omtales som en av de verste ikke-militære maritime katastrofer i historien.

Med stort engasjement leder Aliou Cissé sine spillere i VM.

Sjef som viser styrke

Spillerne har trolig hørt om Cissés historie, hvordan han opplevde den, og hvordan en sånn katastrofe formet ham som menneske.

I omtalene vi leser om Cissé, både fra dagens spillere og tidligere lagkamerater, er det et mønster.

En sjef som viser styrke.

En tidligere lagkamerat som nyter respekt.

En sjef som ber om samhold.

En tidligere lagkamerat med karakter.

Et anker både på og utenfor banen.

Aliou Cissé er en leder som har opplevd det verste et menneske kan oppleve, men som i tillegg til tragedien også har feiret sine triumfer. Han ledet Senegal til nasjonens første seier i Afrika-mesterskapet i vinter. Avansementet fra gruppespillet i VM var også en triumf.

Når Senegals spillere sitter nervøse i bortegarderoben på Al Bayt, klare for møtet med store, store England i en utslagsrunde i VM, kan de tenke det samme som sjefen gjorde i en Birmingham-leilighet i 2002:

«Vær sterk».

Fotballkamper er ikke farlig. Livet er farlig.

Åttendedelsfinalen mellom Senegal og England sendes på TV 2 søndag kl. 20.00.