Slik blir fotball-VM videre: Kamper og sendeskjema

VM går over i fase to. VMs kanskje største stjerne, Lionel Messi, skal i aksjon allerede lørdag kveld. Argentina møter Australia i åttedelsfinalen.

LYKKELIG VIDERE: Lionel Messi feirer seieren mot Polen onsdag. Lørdag venter Australia i Qatar.

Jostein Overvik, VG

Nå nettopp

Avslutningen av gruppespillet ga et massivt drama og ble avsluttet med at Kamerun senket VM-favoritt Brasil.

Nå kommer åttedelsfinalen i denne rekkefølgen, mens bildet under visere hele turneringstreet:

TURNERINGSTREET: Slik er de 16 siste lagene fordelt på to puljer. Hver pulje skal kvalifisere ett lag til den store VM-finalen.

Lørdag kl. 16.00: Nederland-USA (TV 2 Direkte)

Veldig mange øyne kommer til å være plassert på Nederland-spiss Cody Gapko i sluttspillets første kamp. Den Manchester United-aktuelle PSV-spilleren er den eneste som har scoret i alle tre gruppespillkampene. Nederland står uten tap og har fremståtte solide rundt midtstopperklippen Virgil van Dijk.

Men USA er ikke sjanseløse her. Anført av Tyler Adams på midtbanen er de en lei nøtt å knekke. England klarte bare 0–0 mot USA.

Lørdag kl. 20.00: Argentina-Australia (NRK 1)

Messi & co. fikk en grusom start på VM da de ikke klarte å stå mot Saudi-Arabia. Men har steget gjennom en middels 2–0-seier over Mexico og en mye bedre 2–0-vinst mot Polen. I den kampen manglet bare en scoring av nettopp Messi. I utgangspunktet Australia en klar favoritt her.

Australia fikk seg et åpningssjokk og tapte 4–1 for Frankrike, men har jobbet seg inn i det med 1–0 over både Tunisia og Danmark.

Søndag kl. 16.00: England-Senegal (TV 2 Direkte)

England kom seg godt gjennom gruppespillet. 0–0 mot USA var ikke imponerende, men ni scoringer mot Iran og Wales viste god klasse og en bred tropp. Ikke minst offensivt.

Senegal mangler midtpunktet Sadio Mané i VM. De tapte klart for Nederland, slo Kuwait greit og Kalidou Koulibalys første landslagsmål gjorde Chelsea-stopperen til matchvinner mot Ecuador. Afrika-mesterne på ingen måte slått på forhånd av den tapende EM-finalisten.

Søndag kl. 20.00: Frankrike-Polen (NRK 1)

Regjerende verdensmester Frankrike avsluttet gruppespillet med mange reserver og et flaut tap for Tunisia. Men med Kylian Mbappé og resten av stjernegalleriet på banen ble Australia slått 4–1 og Danmark 2–1. Tremålsscorer Mbappe kan bli like vanskelig å håndtere for Polen som Messi var på onsdag.

Polakkene har slått Saudi-Arabia, men er avhengig av å sette opp superspiss Robert Lewandowski på en helt annen måte mot Frankrike.

Mandag kl. 16.00: Japan – Kroatia (TV 2 Direkte)

Japan har imponert stort. De lå under mot både Tyskland og Spania, men snudde begge kampene og vant en imponerende gruppeseier med sterke nasjoner bak seg. De klarte ikke det samme i tapet for Costa Rica. Men japanerne har et stamina som imponerer og må tåle et lite favorittstempel mot VM-finalisten fra 2018.

Luka Modric dominerer fortsatt, men det offensive trøkket i det kroatiske laget var ikke på topp i 0–0-kampene mot Marokko og Belgia.

Mandag kl. 20.00: Brasil – Sør-Korea (NRK 1)

Brasil er naturligvis klare favoritter her. Seierne over Serbia og Sveits var solide, men ikke glitrende. Tapet for Kamerun kom med mange reserver. Kanskje trengs Neymar tilbake på banen for å løse opp offensivt når det gjelder som mest. Selv om Richarlisons drømmetreff var fantastisk: Brasil har ikke scoret mer enn tre mål.

Sør-Korea imponerte med å snu skjebnekampen mot Portugal fredag. Son Heung-min & co. er også i stand til å ryste Brasil på en god dag.

Tirsdag kl. 16.00: Marokko – Spania (NRK 1)

Av mange store VM-overraskelser er Marokko den største. 0–0 i åpningen mot Kroatia var bra, 2–0 over Belgia mektig, mens 2–1-seieren over Canada sendte Marokko videre. Hakim Ziyech har kanskje ikke slått helt til i Chelsea, men har gått foran for hardt kjempende Marokko i VM.

Spania lekte seg mot Costa Rica (7–0), men etterpå har bare Álvaro Morata scoret mål.

Tirsdag kl. 20.00: Portugal-Sveits (TV 2 Direkte)

Portugal gjorde seks skifter og klarte ikke å holde på ledelsen mot Sveits. Men med Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo og Ruben Neves har Portugal imponert med 3–2 over Ghana og 2–0 over Uruguay. Må kalles favoritter mot Sveits, men husk at sveitserne er seige. De snudde skjebnekampen mot Serbia til seier, slo Kamerun og tapte for Brasil etter en scoring i det 83. minutt. Granit Xhaka og Sveits er langt fra slått på forhånd.