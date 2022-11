Danmark langer ut: – FIFA har brukt bøllemetoder

Det danske fotballforbundet (DBU) synes FIFAs trusler mot det regnbuefargede kapteinsbindet er «fullstendig uakseptabelt».

DROPPET REGNBUEFARGENE: Danmark-kaptein Simon Kjær turte ikke å risikere gult kort for å bære det regnbuefargede kapteinsbindet i VM-åpningen mot Tunisia tirsdag.

23. nov. 2022 12:18 Sist oppdatert nå nettopp

Oppdateres.

– FIFA har brukt bøllemetoder, sier fotballdirektør Peter Møller.

– Det har ikke vært noen problemer med å bruke det i tidligere kamper og i Nations League. Vi er nødt til å få en avklaring, og det skal vi få på juridisk nivå. Det arbeider vi med. Politisk har vi også behov for en avklaring, sier DBU-formann Jesper Møller.

DBU-direktør Jakob Jensen fortellerat DBU skrev til FIFA i september at de aktet å bære det regnbuefargede kapteinsbindet under VM i Qatar, men at de ikke fikk svar.

De deltok så på et møte med FIFA 12. oktober, uten at de fikk noe svar fra FIFA der heller.

Han sier videre at FIFA først truet med bøter for å bruke armbåndet, før de (DBU) hørte rykter om at det var snakk om å gi gule kort for å bruke det. Før Englands kamp gjorde FIFA det klart at det ville bli gitt gule kort, sier DBU-direktør Jakob Jensen.

– Tingene har eskalert de siste dagene. Jeg har aldri sett noe lignende. Det er fullstendig uakseptabelt det vi opplever. Det er dypt kritikkverdig og vi kommer til å reagere på det, sier DBU-formann Jesper Møller.

– Tyskland er i gang med en juridisk undersøkelse. Når man kan bruke kapteinsbindet i Nations League, hvorfor kan vi ikke nå? Det kommer det til å være et møte om igjen i morgen, forteller Jesper Møller videre.