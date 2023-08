Keeperlegenden Buffon legger opp: – Slutten på en æra

Den legendariske målvakten Gianluigi Buffon (45) bekrefter at karrieren er slutt, 28 år etter at den startet.

fullskjerm neste TAKKER FOR SEG: Gianluigi Buffon, her som Juventus-keeper under siste serierunde i Serie A i 2018. 1 av 7 Foto: MARCO BERTORELLO / AFP / NTB

Buffon forteller om avgjørelsen på Instagram onsdag ettermiddag.

– Det var alt folkens. Dere ga meg alt, og jeg ga dere alt. Vi gjorde dette sammen, skriver 45-åringen.

Italieneren regnes som en av tidenes beste keepere, og kan blant annet se tilbake på 685 kamper mellom stengene for Juventus.

«Kjære Gigi. I dag er det vanskelig å finne de rette ordene. Du ga oss grunn til å drømme, og gjorde de drømmene til virkelighet. I dag markerer slutten på en æra vi er dypt beæret over å ha vært en del av. Vi er en del av din historie, og du er en del av vår», skriver Juventus i et avskjedsbrev på sine hjemmesider.

Buffon ble i sin tid tidenes dyreste keeper da han gikk fra Parma til Juventus i 2001 for drøye 52 millioner euro. Det er fortsatt den tredje dyreste overgangen for en keeper noensinne.

Etter 17 strake år i Juventus, takket Buffon for seg i siste serierunde mot Hellas Verona i mai 2018:

Turen gikk videre til Paris Saint-Germain, og på sin ene sesong i den franske hovedstaden var han blant annet lagkamerat med en 19 år gammel Kylian Mbappé.

– Det er en stor ære for meg at jeg fikk muligheten til å krysse veier med din legendariske karriere. En hedersmann med verdifulle råd jeg vil ha med meg hele livet, skriver Mbappé på X/Twitter.

Sommeren 2019 returnerte Buffon til Juventus, og fikk to nye sesonger for den «Den gamle dame». Karrieren ble så avsluttet der den startet – i Parma.

I utgangspunktet hadde Buffon kontrakt med Parma til neste år. Skader og det mislykkede forsøket på opprykk til Serie A forrige sesong, skal imidlertid ha ført til at Buffon ikke ønsket å fullføre kontraktstiden.

– Takk for alt, skriver Parma på Instagram.

Totalt ble det 1151 kamper 1151 kamper685 for Juventus, 265 for Parma, 176 for Italia og 25 for PSG. i toppfotballen for Buffon – inkludert 176 for Italia. Blant merittene finner vi ti Serie A-titler og VM-gullet med Italia i 2006.