RBKs nysignering åpner om vennskapet med Ødegaard: – Et forbilde

TRONDHEIM (VG) Kanskje er det Emil Frederiksen som skal redde sesongen for Rosenborg. Med seg har han mange gode råd fra kompisen Martin Ødegaard.

Emil Frederiksen ble presentert for Lerkendal-publikummet i pausen av kampen mot Crusaders torsdag kveld. Vis mer

– Vi har et fint forhold fortsatt. Vi sender meldinger til hverandre stadig vekk, sier Emil Frederiksen til VG.

Den ferskeste RBK-signeringen var kun 16 år da han reiste til Nederland og Heerenveen. Der møtte han en to år eldre nordmann som han skulle ha mye kontakt med under tiden i skøytebyen.

Martin Ødegaard hadde for første gang reist videre siden overgangen til Real Madrid som 15-åring. For Ødegaard ble det heller ingen direkte suksess.

– Vi hadde litt det samme problemet, fordi han spilte lite på samme tidspunkt som meg. Men alle kunne se at han var ekstraordinær. Samtidig er han en veldig fin fyr, sier Frederiksen.

Denne Ødegaard-selfien er fra 2018. Her med Frederiksen (bak) og Morten Thorsby.

Når RBK møter Haugesund på bortebane søndag, kan dansken få sin debut for trønderklubben. Samtidig starter Ødegaard og Arsenal den engelske ligasesongen med Community Shield-kamp mot Manchester City.

Frederiksens opphold i Nederland ble ingen suksess. Ikke én A-kamp står kantspilleren registrert med for Heerenveen.

Da ble suksessen større etter å ha returnert til hjemlandet og Sønderjyske. I fjor ble han kåret til årets spiller i dansk 1. divisjon - og RBK valgte i sommer å utløse utkjøpsklausulen hans.

Nå gir dansken noe av æren til Martin Ødegaard.

– Han er et forbilde for meg. Hans måte å arbeide, se ting på og hvordan han er så sinnssykt seriøs. Det er en jeg har lært utrolig mye av. Både hvordan han er på banen, men også hvordan han jobber utenfor banen i treningshverdagen. Det har jeg satt utrolig pris på, sier Frederiksen.

Martin Ødegaard og Morten Thorsby i Heerenveen i 2017. Vis mer

Når han nå skal ikle seg RBK-drakten, er det én person han kommer til å bli sammenlignet med. Barndomsvennen Casper Tengstedt bøttet inn mål på sin halve sesong på Lerkendal og ble solgt for over hundre millioner kroner.

– Jeg har kjent Casper omtrent siden jeg ble født. Han er min bestevenn, sier Frederiksen.

14 år gamle Casper Tengstedt og Emil Frederiksen har kjent hverandre hele livet. Nå er det sistnevnte som skal ta opp RBK-arven etter Benfica-Tengstedt. Vis mer

– Hva sier du om den statusen han har i Trondheim?

– Den er enorm. Det sier seg selv. Jeg fulgte med i alle kampene og det han gjorde var ekstraordinært. Det å følge opp det vil være nesten umulig. Jeg kjenner ikke på noe press for det, sier dansken.

Faren Søren har flere hundre kamper i dansk Superliga og har betydd mye for RBKs nye høyreving. 22-åringen tror også at han har lært mye av å reise utenlands så tidlig som han gjorde.

– Det er vanskelig. Du vet ikke så mye om så mye. Men jeg er sinnsykt glad for at jeg tok det steget. Jeg er stolt av at jeg turte, for det er det ikke mange som gjør. Du lærer å stå på egne bein, sier han.

Nå er han klar for å debutere for RBK.

– Det er noe jeg har ventet på. Jeg vet at de er Norges største klubb, så det var ikke vanskelig å si ja til Rosenborg.