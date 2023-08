United vant ligaåpningen – men Wolves og ekspertene raste etter denne VAR-situasjonen

MANCHESTER (VG) (Man. United – Wolves 1–0) Manchester United red i land en sliteseier mot kaos-pregede Wolverhampton – mye på grunn av en kontroversiell avgjørelse dypt inne i overtiden.





Publisert: 14.08.2023 Oppdatert: 14.08.2023 23:32

For langt inn i overtiden og på stillingen 1–0 til hjemmelaget, utkjempet Manchester United-keeper André Onana og Wolves’ Sasa Kalajdzic en tøff duell om ballen etter et innlegg inne i Uniteds 16-meter.

TV-bildene levner ingen tvil om hva som burde blitt utfallet, mener ekspertene.

Onana var altfor sent ute og Wolverhampton burde fått straffespark.

– Etter at motstanderen rørte ballen kastet han seg inn. Da var det opp til dommerne, og heldigvis for oss ble det ikke straffe. Du kan argumentere for at det er straffe, men jeg synes ikke det, sier ten Hag til BBC.

– Det betyr ikke noe nå, sier André Onana til Viaplay – og erkjenner han kanskje vil føle seg heldig når kampen har sunket inn.

Viaplays eksperter mener gjestene burde fått en siste sjanse fra ellevemetersmerket og dermed muligheten til å ta med seg ett poeng hjem.

– Det er en skandale. Det er en klareste straffen jeg har sett på lenge, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad om situasjonen langt på overtid.

Han fikk støtte fra svensk hold.

– Totalt ubegripelig. Straffe hundre av hundre ganger, sier den svenske fotballjournalisten Erik Niva på deres Viaplay-sending.

Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-helt Gary Neville hadde følgende dom over det han fikk se av sin gamle klubb:

– United ble utspilt og bør føle seg heldige med tre poeng. Det fortjente de ikke, kommenterte han.

En straffe og en sjanse til å utligne hadde ikke vært ufortjent.

Det var nemlig lite som minnet om at Wolverhampton har lagt bak seg en sommer der de måtte kvitte seg med kapteinen, fikk avlyst sesongoppkjøringsturen til Sør-Korea og så sent som forrige uke skilte lag med en misfornøyd manager.

Bortelaget gikk respektløst til verks på Old Trafford og anført av en meget god Matheus Cunha var de nære både en og to ganger før pause. United slet på sin side – frem til det gjenstod et snaut kvarter.

For der Uniteds sterke offensive spillere misset og misset, tok en midtstopper ansvar. Et lekkert forspill av Bruno Fernandes og Aaron Wan-Bissaka endte med et innlegg i Wolves’ 16-meter.

Raphaël Varane steg til værs og nikket kontant inn 1–0 til Old Trafford-publikummets store lettelse.

Scoringen stod seg til slutt – selv om VAR-spenningen var til å ta og føle på på overtid – og dermed sikret «de røde djevlene» seg tre oppskriftsmessige poeng i ligaåpningen.

VG kommer med mer fra Old Trafford.