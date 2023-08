Tyskland utslått i gruppespillet: – Det skal jo ikke skje

(Sør-Korea – Tyskland 1–1) (Marokko – Colombia 1–0) For første gang i historien er Tyskland slått ut av gruppespillet i VM.

– Det skal jo ikke skje! I en av VMs enkleste grupper, oppsummerte Viaplays kommentator Jørgen Klem da kampen gikk inn i overtiden.

Men det som ikke kunne skje, det skjedde. Tyskland, nasjonen rangert som nummer to på Fifa-rankingen, er ute av VM.

– En høydramatisk kamp, og en fiasko for Tyskland, konkluderte kommentatoren etter kampen.

Før mesterskapet var Tyskland sett på som den nest største favoritten sammen med Sverige til å vinne mesterskapet bak USA, på statistikk utført av Gracenote.

Tyskland og USA var oppgjøret det var størst sannsynlighet for at man kunne se i VM-finalen.

På bekostning av Tyskland går Marokko videre. De er nummer 72 på Fifa-rankingen, og er dermed det lavest rangerte laget som er med videre i VM.

I mesterskapets første gruppespillskamp slo Tyskland Marokko hele 6–0.

Sjekk Marokkos reaksjon på at de er videre i VM:

Utgangspunktet var enkelt for Tyskland. Seier mot Sør-Korea, som lå på sisteplass i gruppen, ville sende dem videre til sluttspillet i VM.

Men det startet på verst tenkelige vis for tyskerne. Allerede etter to minutter ble 16 år gamle Casey Phair spilt igjennom alene med keeper, men hun traff stolpen.

Bare tre minutter senere ble So Hyun Cho spilt nydelig igjennom av Lee Youngju. Cho gjorde ingen feil alene med keeper og trillet Sør-Korea i ledelsen.

Rett før pause utlignet Alexandra Popp med et vakkert hodestøt. I et par minutter var med det Tyskland nummer to i gruppen og videre i VM, men det varte ikke lenge.

For i den andre kampen i gruppen fikk Marokko straffespark på overtid i førsteomgang mot Colombia. Forsøket til Ghizlane Chebbak ble reddet, men Anissa Lahmari satte returen i mål og sendte Marokko opp på annenplass i gruppen igjen.

– Dette er et resultat som er sjokkerende, sier Klem.

Dermed måtte Tyskland jakte en ny scoring. De trodde de hadde sikret seg den scoringen de trengte med nok et hodestøt fra Popp, men scoringen ble annullert for offside.

Noe nærmere kom aldri Tyskland, og Marokko forsvarte seg inn til en 1–0-seier.

Dermed vant Colombia gruppen foran Marokko, og en av de største VM-sensasjonene var et faktum. Colombia møter Jamaica i åttendedelsfinalen, mens Marokko møter Frankrike.

Tyskland føyer seg inn i rekken av store nasjoner som ryker ut av mesterskapet sammen med Brasil, Italia og Canada.