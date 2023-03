Vålerenga får kritikk for å droppe styremøter: – En farlig utvikling

Norsk toppfotball svekkes av at «rike onkler» har sportslig innflytelse, mener idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner. Nå får klubbstyret i Vålerenga kritikk for å droppe egne styremøter – av kontrollkomiteen.

13.03.2023 12:18

Idrettens lovverk Idrettens lovverkNIFs lov § 13-4. Idrettslagene skal ikke direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten. sier at sportslige beslutninger, som sportsplaner, spillersalg og ansettelser av trener, skal ligge i klubbene klubbeneKlubbene er foreninger, som er selveiende rettssubjekter; de har ikke eiere. De skal bestå av kun personlige medlemmer. – og ikke hos «rike onkler» som finansierer et selskap klubben samarbeider med.

En rekke klubber i Eliteserien – som Molde, Vålerenga, Stabæk, Viking, Tromsø, Haugesund, Sandefjord og Strømsgodset – har en slik samarbeidsavtale samarbeidsavtaleKlubb og aksjeselskap må lage en samarbeidsavtale.Lovverket bestemmer hvilke oppgaver selskapet kan utføre. For eksempel kan selskapet ta seg av den kommersielle driften (sponsor- og medieavtaler og inntekter fra spiller- og billettsalg). Som motytelse må selskapet dekke avtalte kostnader. med et aksjeselskap.

Molde har hatt sportslig suksess gjennom sitt samarbeid med Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten.

Stiftelsen Molde Fotball, en stiftelse finansiert av Røkke, har kun ett formål: Å støtte Molde FK økonomisk. Stiftelsen er eneeier i Molde Fotball AS.

Andre klubber har slitt mer med å få resultater med den såkalte dualmodellen dualmodellenDen norske dualmodellen – samarbeid mellom klubb og næringslivet – er i dag regulert i NIFs lov kapittel 13. Her settes det klare grenser for hvilke rettigheter klubben kan overdra til det samarbeidende selskapet og begrensninger i hva selskapet kan påvirke og avgjøre i klubben..

Fakta Dualmodellens opprinnelse I masteroppgaven «bruk av tilknyttede aksjeselskaper i norske toppfotballklubber» beskrives dualmodellen opprinnelse slik av Morten Rørvik Hagen og Arnfinn Urdshals: Dualmodellen ble etablert og tatt i bruk av Molde Fotballklubb i 1992. Molde FK hadde, som mange andre klubber, store økonomiske problemer og trengte sårt kapital for å unngå konkurs (Ahilan, 2019). Det var da den nå godt kjente norske investoren Kjell Inge Røkke ønsket å kjøpe Molde FK for å redde klubben i sitt hjerte fra konkurs (Ahilan, 2019). Siden et slikt oppkjøp gikk i mot norsk fotballs regler og prinsipper, altså at et idrettslag skal være et selveiende og frittstående rettssubjekt, måtte Molde FK og Røkke finne en annen måte å redde klubben på. Dermed satte en rekke interessenter for Molde FK i gang med det som i dag er kjent som dualmodellen. Dualmodellen gjorde det mulig for klubben å overlate den kommersielle driften til et tilknyttet aksjeselskap. Vis mer

Gunnar-Martin Kjenner er overbevist om at flere klubber bryter, eller har brutt, gjeldende regler ved at personer i samarbeidende selskap tar viktige sportslige avgjørelser.

– Det er en farlig utvikling, for det kan munne ut i at klubbene blir satt helt på sidelinja – og så er det kapitalen som overtar fotballen, sier han til VG.

– Tror du det svekker nivået i norsk toppfotball?

– Ja, det synes jeg er opplagt. Det er de som kan fotball som bør drive med fotball.

Kjenner ber NFF og NIF håndheve regelverket – og reagere mye tøffere.

Vålerenga-kritikk før årsmøte

I Oslo er det kjent at Vålerenga samarbeider med Vålerenga Fotball AS, som eies fullt og helt av Tor Olav Trøim gjennom Magni Sports AS.

I fjor sommer oppsøkte han Vålerenga-garderoben og uttrykte støtte til en presset Dag-Eilev Fagermo, en oppførsel Trøim senere beklaget til klubbstyret.

Investor Tor Olav Trøim ved Vålerengas treningsfelt på Valle i Oslo i 2016.

Nå får klubben klubbenKlubben er "Vålerenga Fotball Elite" kritikk for å ikke ha egne styremøter, men bare «arbeidsmøter» der det ikke føres referat.

«Etter kontrollkomiteens kontrollkomiteensKomiteen skal blant annet kontrollere at styret utfører oppgavene etter loven. vurdering er dette av flere grunner uheldig. Vi anser at styret i Vålerenga Fotball Elite er et selvstendig styre som skal kunne diskutere saker og fatte beslutninger uavhengig av Vålerenga Fotball AS», skriver kontrollkomiteen i årsrapporten til Vålerenga.

– Vi kommer til å belyse dette på årsmøtet (mandag), svarer styreleder Tuva Ørbeck Sørheim til VG.

Fakta Kontrollkomiteen om Vålerenga «Styret har opplyst at de ikke har egne styremøter, men arbeidsmøter der det ikke føres referat eller protokoller. Etter kontrollkomiteens vurdering er dette av flere grunner uheldig. Vi anser at styret i Vålerenga Fotball Elite er et selvstendig styre som skal kunne diskutere saker og fatte beslutninger uavhengig av Vålerenga Fotball AS. Styret i Vålerenga Fotball Elite skal også ivareta andre oppgaver enn det de har til felles med Vålerenga Fotball AS. Formelt sett mener kontrollkomiteen at styret i Vålerenga Fotball Elite skal forberede, diskutere og fatte beslutninger i alle saker de arbeider med, både de saker som kun vedgår klubben og de saker de har til felles med Vålerenga Fotball AS» Vis mer

Tuva Ørbeck Sørheim er styreleder i Vålerenga Fotball Elite, altså klubben.

Fakta Vil ha Jalland som styreleder Tuva Ørbeck Sørheim ønsker å fortsette i vervet som styreleder, men valgkomiteen ser heller at Jørgen Jalland blir ny leder. Jalland er først valgbar 10. april. Dermed er ingen kandidat innstilt som styreleder på årsmøtet mandag. – Vi tror ikke noen i klubben er tilfreds med de sportslige resultatene siden etableringen av Vålerenga Fotball Elite, skriver valgkomiteen, som også har vektlagt den økonomiske situasjonen. Vis mer

Vålerenga gikk med dundrende underskudd i fjor: Hele 42,8 millioner i minus. Underskuddet belastes AS-regnskapet, ikke klubben.

Det har blitt tilført midler fra Vålerenga Fotball AS sitt eierselskap, altså Trøims selskap Magni Sports AS.

Men: Ikke alt kommer frem i årsrapporten: Kontrollkomiteen skriver at de er kjent med en låneavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS og Magni Sports, og at det har vært en dissens i styret om denne avtalen.

Men det foreligger ikke et formelt styrevedtak, siden det ikke finnes referat – og den er heller ikke gjengitt i årsberetningen, påpeker komiteen.

Daglig leder Erik Espeseth sier det vil bli redegjort for lånet på en ryddig og grei måte på årsmøtet mandag.

Fakta Klubbstyret i Vålerenga Klubbens styre består av Tuva Ørbeck Sørheim (leder), Zaineb Al-Samarai (nestleder), Einar J. Greve, Ivar Flø og Ole Kristian Sandvik (vara). Styret skriver i årsberetningen at de har hatt syv felles styremøter med Vålerenga Fotball AS. I tillegg noen alene. De skriver at de vil følge opp påpekningen fra kontrollkomiteen. Vis mer

– På grensen

Kjenner mener det er en uting med felles styremøter for klubb og AS.

– Og jeg mener det er absolutt på grensen av det som er innenfor regelverket. For når klubb- og AS-styret har møter sammen, og det skal fattes vedtak, så er det klart at de som sitter på pengesekken har en betydelig innflytelse på det som vedtas, sier Kjenner.

– Og da bryter du altså med reglene som sier at på det sportslige skal klubben være enerådende. Da skal ikke AS-et ha noen finger på rattet.

VIF-SJEF: Erik Espeseth

– Litt naivt

Gunnar Bjønness er på eiersiden i Sandefjord Fotball AS, som har en samarbeidsavtale med Sandefjord. Bjønness har brukt titalls millioner på fotballklubben.

– Jeg synes jo det er litt naivt å tro at de som skal betale ting, ikke har noe å si om det sportslige. Jeg vet ikke hvem som tror det, sier han.

– Men jeg sier også at dualmodellen virker ganske bra i Sandefjord. Det er fordi AS-styret og klubbstyret jobber tett sammen. Vi har jo alle styremøter sammen i praksis.

Kjenner mener det er opplagt at det skjer lovbrudd.

– Ja. Steinar Nilsen ble sparket av aksjeselskapet i Tromsø. Bjarne Berntsen ble sparket av aksjeselskapet i Viking. Det er noen tydelige tegn. Men mye av den påvirkningen skjer i det skjulte, for eksempel gjennom felles styremøter.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

Bønn til idrettsforbundet

Idrettsjuristen mener noe må gjøres. Han legger hovedansvaret på idrettsforbundet og president Berit Kjøll, men også på særforbundene.

– Saken til Bjarne Berntsen kom opp for domsutvalget i NFF, og da fikk Viking en symbolsk bot. Her burde man trådt mye hardere til og kanskje tatt et lag ned en divisjon.

– Såpass strengt?

– Skal avgjørelser ha allmennpreventive hensyn, altså få betydning for andre, må det reageres mye, mye hardere enn i dag.

– Er det et kontrollorgan som fungerer?

– Nei, altfor dårlig. Der har idretten et fryktelig mangelfullt regelverk for oppfølging.

MÅTTE GÅ: Viking ble straffet med bot etter sparkingen av Bjarne Berntsen.

NFF svarer

Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, sier at NFF tar påstandene på alvor.

– Alle forstår likevel at et aksjeselskap som bidrar med vesentlige midler også ønsker å ta en posisjon som ikke er regulert i et avtaleforhold. Eksempelvis gjennom å ikke bidra med ytterligere midler om klubben fatter et vedtak som aksjeselskapet er uenig i.

– Da blir det selvfølgelig et definisjonsspørsmål hvem som tar avgjørelsen. Så lenge klubben faktisk velger et standpunkt, basert på innspill eller ei, så er beslutningen innenfor dagens regelverk, sier hun.

Fakta Les resten av svaret til NFF – Hva tenker du om påstandene her om at idrettens lover brytes i fotballen, uten særlige konsekvenser? – Det tar vi på alvor. Dualmodellen er tydelig på at klubbenes frie stilling skal ivaretas i samsvar med bestemmelsene i NFFs lov. Klubben skal være fri til å fatte selvstendige beslutninger i alle spørsmål knyttet til medlemskapet i NFF og NIF - og ikke minst den sportslige aktiviteten. – Tilretteleggingen for en dualmodell i norsk fotball er en erkjennelse av behovet for tilførsel av ekstern kapital for at norsk fotball skal ha mulighet til å nå sine mål i toppfotballen. Det er sunt med en debatt om hvilken modell som vil tjene norsk fotball best. Dualmodellen er en ordning som klubbene selv mener har tjent norsk fotball bra i mange år - i mangel av bedre alternativer. Så vil det være slik at samarbeidet mellom klubb og aksjeselskap vil fungere bedre i noen klubber enn i andre. – Hva er poenget med regelverket om det ikke kontrolleres og håndheves? – NFF er avhengig av at dokumenterte brudd på regelverket rapporteres inn til NFF. Det er en forutsetning for å kunne ta tak i eventuelle brudd. Eksempelvis har NFF tatt tak i enkelte trenersparkinger som er fattet i feil juridisk enhet. Slike saker følger normal prosedyre og blir behandlet av NFFs uavhengige domsorganer. Vis mer

I Sandefjord er Gunnar Bjønness er sikker på at han har gjort Sandefjord mer konkurransedyktig.

– Det er jeg ikke i tvil om. Uten AS-et hadde ikke klubben eksistert.