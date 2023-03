Barcelona siktet for korrupsjon i forbindelse med dommerutbetalinger

Spansk påtalemyndighet har siktet storklubben Barcelona for korrupsjon etter at klubben skal ha betalt en dommertopp over 70 millioner kroner.

10.03.2023 16:14 Oppdatert 10.03.2023 16:53

Påtalemyndigheten bekreftet i midten av februar at klubben var under etterforskning som følge av utbetalingene.

Det er den tidligere nestlederen i dommerkomiteen i det spanske fotballforbundet, Jose Maria Enriquez Negreira, som mottok pengene mellom 2001 og 2018. Det var gjennom sitt eget firma Negreira mottok pengene.

Barcelona har begrunnet transaksjonene med at Negreira skal ha levert tekniske rapporter til klubben som konsulent. I tillegg skal han ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania.

Fredag bekreftet påtalemyndighet at Barcelona er siktet i saken. Også de tidligere klubbtoppene Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Òscar Grau og Albert Sole er siktet, ifølge radiokanalen Cadena Ser.

Bartomeu og Rosell har tidligere vært presidenter i gigantklubben. Nåværende klubbpresident Joan Laporta har tidligere slått hardt tilbake på anklagene.

– La det være klart at Barcelona aldri har kjøpt dommere og har aldri hatt til hensikt å kjøpe dommere, sa han.