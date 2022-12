Huseklepp må søke dispensasjon for å få være assistent i Eliteserien

Brann-assistent Erik Huseklepp (38) kom ikke inn på trenerkurset han mangler for å kunne være trener på det øverste nivået. Det gjør at han må søke Fotballforbundet for å få være med på Brann-benken i 2023.

KOM IKKE INN PÅ TRENERKURS: Erik Huseklepp.

Daniel Nerli Gussiås, VG

13 minutter siden

40 trenere kom inn på Fotballforbundets A-trenerkurs. Erik Huseklepp ble vraket. Det melder BT mandag.

– Det var skuffende og overraskende at jeg ikke kom inn på A-kurs, med tanke på bakgrunnen jeg har som spiller og rollen jeg er i nå, sier Huseklepp til avisen.

Det er altså dette kurset man trenger for å kunne være trener på det øverste nivået i Norge. Rosenborg-tilknyttede Roar Strand kom inn. Det samme gjorde Branns Helge Haugen. Men ikke Huseklepp.

Bergenserens redning med tanke på Eliteserien kommende sesong, er at man kan søke dispensasjon hos NFF så lenge man aktivt har søkt på A-kurset, uavhengig av om man kommer inn eller ikke.

STERK TRIO: Hovedtrener Eirik Horneland (t.v.), kaptein Sivert Heltne Nilsen (i midten) og assistent Erik Huseklepp (t.v.)

Dermed blir Huseklepp å finne ved Eirik Hornelands side også neste år. Duoen trente Brann til poengrekord og et suverent opprykk fra Obos-ligaen i 2022.

Jonny Gallefoss er seksjonsleder for topptrenerutdanningen i NFF. Han har overfor BT forklart hvilke kriterier man velges ut fra.

Han ramser opp trenererfaring, nåværende rolle, nivå, tidligere utdanning og arbeidserfaring.

Huseklepp har en årrekke bak seg på som spiller i både Italia og England. Han har vært assistent i Brann i et år. Før det jobbet han to år i Fyllingsdalen, mens han kombinerte rollen som fotballekspert hos TV 2.

– Det er ganske sammensatt, er NFFs forklaring på hvorfor Huseklepp ikke fikk plass.

Huseklepp tok B-lisensen i 2020.