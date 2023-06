Selskap hevder Haaland har nær seks millioner falske følgere: – En gigantisk industri

Av Erling Braut Haalands nær 30 millioner følgere på Instagram er nesten seks millioner falske, ifølge et teknologiselskap. Men Martin Ødegaard har større prosentvis andel falske følgere.

FINALEKLAR: Erling Braut Haaland på tirsdagens trening før lørdagens Champions League-finale mot Inter. Vis mer

Det er teknologiselskapet Seatpick som har laget en oversikt over hvilke Premier League-stjerner som har flest falske følgere på Instagram.

– Tallene for følgere er ikke alltid det de kan synes å være, konkluderer selskapet i en pressemelding.

De hevder at Martin Ødegaard har langt flere falske følgere i prosent enn Haaland, men etter som Arsenal-sjefen har «bare» snaut fem millioner følgere totalt, står han med nær 1,5 millioner falske følgere.

Prosentvis er det nøyaktig ti prosentpoeng mellom dem: Ødegaard 30,4, Haaland 20,4.

Til tross for at Erling Braut Haaland har langt flere følgere enn Raphaël Varane Raphaël VaraneFransk midtstopper som spiller for Manchester United. Han har tidligere spilt for Real Madrid., har nordmannen færre falske følgere. I prosent ligger nemlig Haaland lavt sammenlignet med mange av de andre på listen. Omtrent hver femte av Haalands følgere er falske, ifølge Seatpick.

Manchester United er den klubben som har desidert flest «fake» følgere - hvis vi skal tro denne undersøkelsen. I prosent ligger likevel de fleste andre klubber over Manchester Uniteds 22,44 prosent.

Selskapet har undersøkt de 100 spillerne i Premier League som ifølge Transfermarkt har høyest salgsverdi. De har brukt Modash for å estimere hvor mange av følgerne som er falske.

– Det er veldig vanlig med falske profiler både på Instagram, Facebook og Twitter, sier professor Petter Bae Brandtzæg ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo.

– Det har figurert tall om at Instagram har rundt 100 mill. falske kontoer. Det tilsvarer rundt ti prosent. Disse falske profilene vil ofte være der det er mye aktivitet, og rundt Haaland er det mye aktivitet.

Fakta Toppen av listen (satt opp etter flest falske følgere): 1. Mohamed Salah, Liverpool: 59.373.661 følgere, 12.854.397 falske. Prosent falske: 21,65. 2. Raphaël Varane, Manchester United: 21.623.392 følgere, 6.028.602 falske. Prosent falske: 27,88. 3. Erling Haaland, Manchester City: 29.287.177 følgere, 5.983.370 falske. Prosent falske: 20.43. 4. Kevin De Bruyne, Manchester City: 21.884.304 følgere, 5.663.658 falske. Prosent falske: 25.88. 5. Casemiro, Manchester United: 21.041.375 følgere, 5.087.804 falske. Prosent falske: 24.18. 6. Gabriel Jesus, Arsenal: 21.767.567 følgere, 5.019.601 falske. Prosent falske: 23.06. 7. Richarlison, Tottenham: 22.182.372 følgere, 4.731.500 falske. Prosent falske: 21.33. 8. Harry Kane, Tottenham: 14.483.578 følgere, 3.794.697 falske. Prosent falske: 26.20. 9. Marcus Rashford, Manchester United: 15.565.284, 3.692.085. Prosent falske: 23,72. 10. Raheem Sterling, Chelsea: 10.421.378 følgere, 2.755.412 falske. Prosent falske: 26.44. Vis mer

Brandtzæg viser til en av grunnene til at det tok så lang tid før Elon Musk kom til enighet om kjøpet av Twitter, var uenighet om hvor mange falske profiler det var.

– Det handler både om å definere hva en falsk profil er, og med ulike verktøy kan man komme fram til ulike resultater.

– Hvor falsk skal profilen være? Den er kanskje satt opp av mennesker, men blir likevel definert som falsk, fordi den spyr ut markedsføring eller hatprat eller hva det måtte være. Mange ønsker å nå ut i sosiale medier, om det er for å diskreditere, få fram sitt budskap eller selge noe.

Hans-Petter Nygård-Hansen er kommunikasjonsrådgiver og har bakgrunn fra selskaper som Cisco og Geelmuyden Kiese. Han svarer slik når vi spør om falske kontoer:

– Det korte, tabloide svaret er at det er penger å tjene på det. Falske brukere er en gigantisk industri.

– Hva vil Haalands falske brukere oppnå?

– Det kan være at de vil selge noe til andre. Andre vil spre falske nyheter eller skape polarisering, sier Nygård-Hansen.