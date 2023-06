Forbauset etter Norges kollaps: – En gedigen nedtur og skuffelse

ULLEVAAL STADION (VG) Per Joar Hansen trodde knapt egne øyne da Norge raknet mot Skottland. Jesper Mathisen sier det ikke blir mer typisk Norge. Dagen derpå innrømmer landslagssjef Ståle Solbakken feil fra sidelinjen.

– En gedigen nedtur og skuffelse. Nesten så du ikke tror det, er Per Joar Hansens, tidligere landslagssjef med Lars Lagerbäck, oppsummering av 1-2-tapet mot Skottland.

Erling Braut Haaland sendte Norge foran på straffe i 61. minutt, men Lyndon Dykes og Kenny McLean snudde kampen for Skottland i 87. og 88. minutt.

Norge har kun ett poeng etter tre kamper i EM-kvaliken, og det virker sjanseløst å bli blant de to beste lagene som går direkte til mesterskapet i Tyskland sommeren 2024. Norges sjanse ser ut til å ligge gjennom Nations League-playoff.

– Det er ikke noe legge skjul på at det kanskje er en av de største nedturene jeg har hatt. Jeg synes synd på gutta og støtteapparatet. Jeg føler at jeg står til ansvar for dere, for det norske folket og for NFF, sier Solbakken.

Stopper Leo Skiri Østigård slet med kramper mot slutten av kampen før han tabbet seg ut på 1–1-målet.

– Vi gjør helt sikkert en feil i etterpåklokskapens navn at Leo ikke var en av de som ble byttet ut, sier Solbakken – og legger til at de omdiskuterte byttene var nødvendig.

Norge byttet ut Alexander Sørloth i 79. minutt og tre spillere (Patrick Berg, Fredrik Aursnes og Haaland) i 84. minutt. Fire minutter senere var kampen tapt.

Solbakken gjorde også et sent trippelbytte borte mot Spania i mars, og gikk fra 0–1 til 0–3-tap.

– Tar du bort Haaland, er det «Norge ut av dine hender». Han er så viktig. Det store spørsmålet er om det var totalt nødvendig å gjøre disse byttene, eller om de kunne løpt noen meter til. Det kan bare landslagsledelsen svare på. De sitter på all mulig fysisk data, sier Hansen.

Jesper Mathisen, ekspert for TV 2, tror Solbakken våknet forbannet over egne valg.

– Samtidig er det Østigårds elendige touch som snur kampen. Og det som skjer etter 1–1, er bare panikk. Det blir ikke mer typisk Norge enn slutten i går, sier Mathisen.

TABBE: Leo Skiri Østigård var uheldig før 1–1-målet. Her med Erling Braut Haaland etter tapet.

Det er ikke første gang Norge har sviktet i sluttminuttene i noen av de viktigste kampene under Solbakken:

EM-kvaliken 2024:

Skottland 1-2: Baklengs i 87. og 89. minutt

Spania 0-3: Baklengs i 13, 84 og 85. minutt

Nations League 22:

Slovenia 1-2: Baklengs i 69 og 81. minutt

VM-kvalik 22:

Nederland 0-2: Baklengs i 84. og 90 minutt

Hvorfor er spørsmålet?

– Hadde vi klart å gjøre noe med de sene baklengsmålene, ville vi vært i en helt annen situasjon. Det handler om dyktighet, vi er rett og slett ikke gode nok til å spille inn et resultat, sier Hansen.

– Det tror jeg er veldig sammensatt. Hadde det vært en felles løsning på det, hadde vi jo tatt det, sier Solbakken til VG.

– De kampene det har skjedd i, for eksempel Spania borte, er det todelt. Vi gambler litt da vi ligger under 0-1, og fikk en kjempesjanse etter byttene.

– Kanskje er det en mental bit oppe i det også.

På spørsmål om Solbakkens posisjon som landslagstrener, svarer Mathisen:

– Det er ingen tvil om at han har fått altfor lite ut av det norske laget. Men han sitter trygt og vil lede Norge gjennom denne kvaliken, så trolig til Nations League-playoff.

– Noen peker på at media er for lite kritiske til Solbakken, hva tenker du?

– Solbakken er flink i media og har masse respekt i Norge. Det tror jeg er en av hans store styrker. Det var mange som mente at vi som prater med ham var for lite kritiske til Solbakken etter Spania (0–3) og Georgia (1-1). Men det jeg synes ikke, fordi i de to kampene ville det seg bare ikke foran mål. Prestasjonsmessig var det kanskje de to beste kampene under Solbakken, svarer Mathisen og fortsetter:

– I går er man mer skuffet og han må ta større del av skylden: Valgte han det rette laget, gjorde han riktige bytter, var forsvaret riktig, kunne Haaland stått som et fugleskremsel de siste minuttene? Fotballen er beinhard, men i går var det et dårlig touch fra Østigård som snur kampen og gruppen.