Rasmussen tabbet seg ut i avskjeden: – Tung og trist følelse

STAVANGER (VG) (Viking – Brann 3–1) Brann tok ledelsen mot Viking, men så tabbet Mathias Rasmussen (25) seg ut i det som etter alle solemerker blir hans siste kamp for bergenserne.







Det var på stillingen 1–0 til Brann at Rasmussen kastet seg inn i en takling på Vikings Harald Nilsen Tangen og lagde straffe. Zlatko Tripic utlignet til 1–1, og i annenomgang sikret til slutt siddisene 3–1-seier på hjemmebane.

– Jeg kjenner på en tung og trist følelse mer enn glede akkurat nå. Jeg hater å avslutte på en sånn måte. Jeg føler veldig mye skyld i dette tapet, sier Rasmussen til VG.

Sørlendingen er nemlig på vei til den belgiske klubben Union Saint-Gilloise. Dersom Rasmussen består den medisinske testen i morgen, vil det bety at han har spilt sin siste kamp for Brann for denne gang.

Derfor var det leit at avskjeden skulle ende i en snuoperasjon av Viking, som startet på grunn av Rasmussens tabbe. Midtbanespilleren tok farvel med lagkameratene i garderoben etter 1–3-tapet.

– Tårene rant. Jeg fikk ikke ut et ord. Jeg klarte ikke si noen ting. Det var for tungt. Det har vært stort og noen tunge tider. Det morsomste var å bli med på det toget som gikk fra Obos-ligaen og opp til der vi er nå. Det er noe jeg kommer til å ta med meg, sier Rasmussen.

LEI AVSKJED: Brann-spiller Mathias Rasmussen setter kursen mot Belgia i morgen.

I fjorårets opprykkssesong vartet Rasmussen opp med 23 målpoeng (15 mål og 8 målgivende) på 28 kamper. Denne sesongen er det blitt med tre målgivende, men han har likevel vært en viktig mann på Branns midtbane.

– Jeg ønsker ham masse lykke til i Belgia om han består den medisinske testen. Han er en god venn, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til VG.

Kampen mot Viking var imidlertid ingen høydare av Rasmussen. Bergensavisen gir ham tre av ti poeng på børsen og skriver: «Avskjedsgaven var av det råtne slaget». Bergens Tidende vurderer prestasjonen fire poeng.

– Det er helt fortjent. Jeg var dårlig, sier Rasmussen selv.

JUBLET: Zlatko Tripic etter 3–1-scoringen mot Brann lørdag kveld.

En som derimot gjorde nok en god kamp, var Brann-toppscorer Bård Finne. Spissen sendte Brann opp i føringen med en strålende avslutning like etter halvtimen var spilt. Det var hans tiende mål på 12 kamper.

Ikke lenge etter fikk Brann en fin mulighet til å øke ledelsen, men Ole Didrik Blomberg valgte noe overraskende å sentre fremfor å avslutte selv. Finnes avslutning endte opp med å bli blokkert.

– Det er en kamp Viking vinner fullt fortjent. Vi har et nøkkeløyeblikk på 1–0 der «Blom» kommer gjennom, og heller bør avslutte enn å spille til Bård. Da går Viking opp og får straffe, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG.

Like etter kom altså Vikings utligning som følge av Rasmussens klønete felling.

– Vi har prøvd å takke han av på en verdig måte. En spiller som har betydd mye for meg og for Brann. Han har vært med på å reise Brann. Han har betydd mye på og av banen, sier Horneland – og fortsetter:

– Han er cupmester med Brann. Det er ikke så mange som er det. Dårlige dager har vi alle. I dag var det et kollektivt tap, slår Horneland fast.

1-1-resultatet tok lagene med seg inn i pausen og helt frem til det 69. minutt. Et lekkert Viking-angrep endte med at Patrick Yazbek dro av én mann, klinket ballen inn i feltet, der Lars-Jørgen Salvesen bare kunne styre inn 2-1-ledelsen foran nesen på ekstatiske supportere fra Vikinghordene.

Bare minutter senere sørget Zlatko Tripic – iskald alene med keeper på en kontring – for at det endte 3–1 i Stavanger lørdag kveld.