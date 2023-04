Henning Berg fikk sparken

Henning Berg (53) er ferdig som Pafos FC-trener.

SPARKET IGJEN: Henning Berg har nok en gang blitt sparket som trener i utlandet. Denne gang i kypriotiske Pafos FC.

03.04.2023 18:16 Oppdatert 03.04.2023 18:53

Det bekrefter den kypriotiske klubben.

– Selv om Henning har gjort en fantastisk jobb, mener klubben at tiden er inne for ham til å finne andre muligheter. Vi har høye mål og tror at denne gruppen med spillere kan prestere mye bedre, skriver klubben i en pressemelding.

– Klubben vil rette en oppriktig takk til Henning Berg for hans arbeid.

Berg har vært trener på Kypros siden sommeren 2022, og fikk en knallstart med tolv kamper uten tap.

Nå har laget derimot ikke vunnet i serien siden 8. februar, og mandag ettermiddag var Berg ferdig som trener på middelhavsøya.

Den tidligere landslagsspilleren var Stabæk-trener i to sesonger før han ble trener på Kypros. Han ledet AC Omonia fra 2019 før han ble Pafos-trener i fjor sommer.

Tidligere har Berg også fått sparken som trener i Lillestrøm, Blackburn, Legia Warszawa og Videoton.