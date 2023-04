Dommersjefen etter Molde-sinne: – Hører hva de sier

Molde-spiller Ola Brynhildsen mente han ble fradømt et mål mot Tromsø. Dommerssjef Terje Hauges magefølelse er at ballen ikke var over streken og peker på at mållinjeteknologi er dyrt.

Dommersjef Terje Hauge.

10.04.2023 22:54

Video assistant referee (VAR) er et nytt hjelpemiddel for dommerne i Norge. I tvilsomme situasjoner, skal dommerne kunne få hjelp av et ekstra team med dommere og se på videobilder i reprise for å fatte den riktige beslutningen.

Men Norge har ikke fått mållinjeteknologi, som viser om ballen har vært inne eller ikke.

Molde-spiller Ola Brynhildsen mener at han hadde en ball over mållinjen og at det skulle stått 1–1 mot Tromsø, men dommer Mohammad Usman Aslam vurderte det ikke slik. Tromsø vant 1–0.

– Da jeg så den, så var den klink inne. At TV-bildene ikke kan gå inn og se ... Det er dårlig vinkel når de ikke har kamera som funker. De presenterer VAR og så fungerer ikke skjermen. Utstyret er ikke i orden, men vi kan ikke skylde på det i dag, sier Brynhildsen til NRK.

I 2022 ga Nils Fisketjønn, leder i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, uttrykk for at mållinjeteknolgi vil være overflødig med VAR. Han har ikke besvart VGs henvendelse mandag.

Dommerssjef Terje Hauge har en følelse av ballen ikke var over mål.

– Hva sier du til de i Molde som mener man burde fått mållinjeteknologi før VAR?

Fakta Resultater: Rosenborg – Viking 1-0 (0-0) HamKam – Sandefjord 2-0 (2-0) Sarpsborg – Bodø/Glimt 0-2 (0-2) Stabæk – Odd 0-0 Tromsø – Molde 1-0 (0-0) Aalesund – Vålerenga 0-1 (0-0) Brann – Haugesund 3-0 (2-0) Utsatt: Lillestrøm – Strømsgodset (pga. coronautbrudd i Strømsgodset). Vis mer

– Jeg hører hva de sier. Så må andre uttale seg på vegne av Norges Fotballforbund. Jeg er veldig glad for at VAR er kommet. Min magefølelse ut fra min erfaring og de bildene jeg ser, er at den ikke er inne. Men vi skulle gjerne hatt bilder som ga oss et hundre prosent sikkert svar, svarer Hauge.

Han legger til at mållinjeteknologi er avansert og vil kreve mye av stadionanleggene.

– Mållinjeteknologi koster og det vil kreve flere kameraer som fanger ulike vinkler. Rent teknisk spørs det om vi har stadionene til det, sier Hauge.

I situasjonen hvor Tromsø fikk straffe mot Molde, mente Molde-trener Erling Moe at det så mer ut som et frispark til eget lag.

– Det er fysisk kontakt, så kan det alltid diskuteres hvem som skapte kontakten. Men vi støtter avgjørelsen, sier Hauge.

Han kaller det «en historisk merkedag» etter VAR-debuten i norsk ligaspill.

– Jeg er kjempefornøyd. Dommerne på banen og teamene gjør en kjempejobb. Alle inne rundt VAR-arbeidet er fremme i skoene, og samarbeidet med dommerne ute funker bra, sier Hauge.

TV-skjermen til dommer Sivert Øksnes Amland i Hamkam-Sandefjord virket ikke.

Innføringen gikk ikke helt smertefritt. På tre av de syv kampene som ble spilt mandag, fungerte ikke VAR-skjermen som hoveddommeren skal bruke til å se på tvilsomme situasjoner grunnet nettverksfeil.

– Det er kjedelig at vi har tre monitorer som ikke fungerer, men vi har heldigvis ikke funnet situasjoner i disse tre kampene som ville vært en review-situasjon, sier Hauge.

En review-situasjon betyr at det har vært en tvilsom hendelse, hvor VAR-teamet og hoveddommeren ser på den med så mange ulike kameravinkler som mulig for å finne riktig løsning.

– Jeg er stor-imponert over hvordan dommerne i de tre kampene mestrer stresset. De lar seg ikke vippe av pinnen, hverken på banen eller her inne, sier Hauge.

– Hva kan du si om nettverksfeilen, er det noe andre løsninger man kunne ha brukt?

– Rent teknisk tror jeg andre bør svare, men jeg forstår at man jobber med å finne ut mer med partnere og involverte, og vi vil jobbe videre med dette i morgen.

Dommer Ola Hobber Nilsen ga Sarpsborg Jeppe Andersen rødt kort.

I Sarpsborg-Bodø/Glimt funket VAR-skjermen. Og Sarpsborgs Jeppe Andersen ble historisk da han som første spiller i Eliteserien ble utvist etter VAR-hjelp. Dommer Ola Hobber Nilsen ga Andersen rødt kort etter å ha sett taklingen på Isak Helstad Amundsen på nytt.

– Det ble bare en ordentlig review-situasjon i kampene i kveld. Der slo alle kriteriene inn for rødt kort: Strak fot, kraft høyt oppe på leggen og knotter, sier Hauge.