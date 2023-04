Pereira senket gamleklubben og feiret som Ronaldo: – Dritflaut

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Viking 1–0) Adrian Pereira (23) straffet gamleklubben Viking med en strak vrist, men angrer på egen feiring av målet.

Pereiras matchvinner-scoring for Rosenborg var særdeles delikat. Feiringen er det nok mer delte meninger om: Han «kaklet» som en påskekylling mens han viftet med armene, før han la til en bredbent Cristiano Ronaldo-feiring. Det angrer han på.

– Jeg følte ikke det var nok med Richarlison-feiring (Tottenham-spiller), så da kjørte jeg en Ronaldo-feiring også, som er dritflaut, sier Pereira til VG.

Han frykter tilbakemeldingene på feiringen.

– Jeg har ikke fått lest noe meldinger ennå, men jeg tipper jeg har fått noen, sier Pereira med et smil.

Men at scoringen smakte uhorvelig godt var det ingen tvil om. Rosenborg slet med å skape noe som helst, før vingbacken fra Stavanger banket Lerkendal i ekstase.

– Jeg er veldig skuffet over at vi reiser med 0 poeng etter en sånn prestasjon. Vi nøytraliserer Rosenborg nesten hele kampen. De har et skudd på mål, som jeg mener bør reddes, sier Viking-trener Morten Jensen.

I intervjusonen kom Viking-treneren og Pereira i prat:

– Den må keeper (Patrik Sigurdur Gunnarsson) redde, sier Jensen til Pereira.

– Du skal beskytte spillerne dine. Du hiver keeperen under bussen, svarer målscoreren.

Lars-Jørgen Salvesen etter en misbrukt sjanse på Lerkendal

At siddisen spiller for Rosenborg har vært tungt å svelge for enkelte Viking-supportere, som i fjor høst svarte med å tenne på drakten hans da han var koblet til en Viking-retur.

– Han har blitt hetset av Viking-fansen såpass mye at det er fint at han får avgjøre, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal.

Han så ikke feiringen selv, men ler da VG forteller hvordan feiringen var.

– Fotball skal være litt show, vi må tåle det, sier Rekdal.

Pereira kaller «styret» mellom ham og Viking-fansen for gøy.

– Hvis de vil gi oppmerksomhet, så… Jeg synes det var gøy å slå cornere i hjørnet foran Viking-fansen, det var mye meldinger, sier Pereira.

– Hva sa dem?

– Jeg husker ikke. Det er bare mange som skriker, sier Pereira.

At han i det hele tatt kunne bli matchvinner mot Viking, kan Pereira takke Lars-Jørgen Salvesen for. Viking-spissen misbrukte minst to gigantsjaner på Lerkendal. Rosenborg levde lenge farlig på eget gress.

– Vi har tre feite sjanser i førsteomgang, og så skal jeg score ett mål. Mål preger kamper, sier Salvesen til TV 2.

Tyve minutter etter Pereiras scoring ble vondt verre for Viking. Da pådro Shayne Pattynama seg sitt andre gule kort og dermed rødt. Siddisene klarte ikke å slå tilbake med ti mann.

For Rosenborg-trener Kjetil Rekdal handlet serieåpningen om én ting: Poeng, poeng, poeng.

– Vi er ikke samkjørte ennå, det tror jeg alle ser. Vi skal grave med oss poeng i starten, så skal vi jobbe med å bli samkjørte utover våren og sommeren, sier Rekdal.

Realisten Rekdal inviterte ikke akkurat til fotballfest 2. påskedag. Hans RBK har hatt det litt som Lerkendal-gresset i vinter – det har sett langt lysere tider.

En hel haug med målpoeng fra spillere som Casper Tengstedt og Stefano Vecchia har forsvunnet siden i fjor, mens Ole Sæter er skadet.

Ísak Thorvaldsson virket noe tung på topp for RBK, og heller ikke spisskollega Kristall Ingason sprudlet.

Men «Reka» fikk det han kom for: Tre poeng.

PS! For første gang i historien spilte ikke Rosenborg i hvitt på hjemmebane. RBK spilte i grønne drakter som er designet for å hedre trenerlegenden Nils Arne Eggen.