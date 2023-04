Feyenoord tar grep etter skandale-kampen: – Tar ingen risiko

Cupkampen mellom Feyenoord og Ajax onsdag kveld ble avbrutt i en halvtime etter at Davy Klaassen fikk en lighter kastet på seg – nå iverksetter klubben tiltak for å unngå at det skjer igjen.

– Klubben er tvunget til å ta dette drastiske tiltaket på grunn av kunngjøringen av nye, strenge protokoller innen spillersikkerhet, som ble kommunisert i går av KNVB KNVBDet nederlandske fotballforbundet og trer i kraft umiddelbart, melder Feyenoord på sin egen nettside.

I uttalelsen sier klubben at det vil bli satt opp nett rundt hele stadion resten av sesongen.

Det var i kampens 62. minutt at Ajax-spiller Davy Klaassen ble truffet av en gjenstand fra tribunen, begynte å blø fra hodet, og kampen ble stoppet i en halvtime. Da kampen startet opp igjen var Klaassen byttet ut.

Ifølge nederlandske De Telegraaf er en 32 år gammel mann pågrepet, og er siktet for legemsbeskadigelse. Mannen er også utestengt fra alle fotballkamper i Nederland.

– De nye forskriftene til KNVB tilsier at gjentatt upassende oppførsel fra publikum som å kaste gjenstander kan føre til permanent avbrudd av kamper.I lys av dette tar Feyenoord ingen risiko, spesielt gitt de store sportslige interessene rundt klubben, oppsummerer Feyenoord.

Klubben opplyser at nett rundt hele stadion skal være på plass allerede til søndagens oppgjør mot RKC Waalwijk.

