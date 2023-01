London-derby utsatt etter kaos – så tangerte Kane Tottenham-legende

(Fulham – Tottenham 0–1) Etter å ha ventet 15 minutter på kampstart, ventet Harry Kane 45+1 minutter før han vartet opp med en historisk nettkjenning.

23.01.2023 21:02 Oppdatert 23.01.2023 23:27

På overtid i den første omgangen, etter å ha blitt presset av hjemmelaget, slapp Son Heung-min en nære perfekt vektet ball til Kane.

Spissen hevet blikket, ladet kanonen og klemte til. Fra like utenfor 16-meteren plasserte 29-åringen ballen helt nede ved stolperoten og i nettet bak Bernd Leno.

Scoringen var Kanes 266. for Tottenham. Dermed tangerte han den tidligere Tottenham-spissen, legenden og toppscoreren for klubben Jimmy Greaves. Den tidligere spissen, som gikk bort i 2021, fikk 379 kamper for London-klubben. Kane spilte mandag sin 415. kamp for Tottenham.

MÅLTYV: Harry Kane scoret igjen da Tottenham slo Fulham.

Men ikke alt gikk på skinner før kampen på Craven Cottage. Mandagens oppgjør skulle ha avspark klokken 21, men ble utsatt på grunn av trøbbel med lokal transport.

– Fansen sliter med å komme seg til Craven Cottage. District Line er nede, skriver Viaplay-reporter Jonas Bergh-Johnsen som er på stedet.

Med mandagens 1–0-seier over Fulham beholder Tottenham femteplassen på tabellen, fem poeng foran Brighton med to kamper mer spilt, og tre poeng bak Manchester United med én kamp mer spilt.

Fulham ligger på en syvendeplass, ett poeng foran Brentford med én kamp mer spilt, og à poeng med Brighton med to kamper mer spilt.