Vålerenga anker overgangssak: – Ganske kynisk

Vålerenga frykter at store og rike fotballklubber heretter kan støvsuge det norske markedet for unge fotballtalenter uten å betale en krone i kompensasjon til klubbene.

VÅLERENGA-TALENT: Michael Clinton Opeyemi spilte barne- og ungdomsfotball i Vålerenga fra han var elleve år. Da han var 16 ble han hentet gratis av Club Brügge.

Det kan nemlig bli konsekvensen etter at FIFA har valgt å støtte Club Brügge i overgangssaken til Michael Clinton Opeyemi. Han spilte fotball i Vålerenga fra han var elleve år til han som 16-åring ble hentet av Club Brügge i Belgia på proffkontrakt i august i fjor.

Vålerenga har etter FIFAs satser for såkalt utdanningskompensasjon krevd 700.000 kroner fra Club Brügge siden de mener den nå 17 år gamle spilleren er et produkt av Oslo-klubbens barne- og ungdomssatsing.

Foreløpig har ikke VIF fått fem øre i kompensasjon. Club Brügge nekter å betale fordi de mener at det er så tette bånd mellom Vålerenga Fotball (breddesatsingen) og Vålerenga Fotball Elite (elitesatsingen) at klubben må bevise at de hadde tilbudt spilleren en profesjonell kontrakt for å ha krav på utdanningskompensasjon.

Fakta Michael Clinton Opeyemi Klubb: Club Brügge

Født: 17. april 2005

# Hentet av Club Brügge på proffkontrakt da han spilte for Vålerenga Fotballs U16-lag.

# Har tre landskamper for G16. Vis mer

Belgierne hevder videre at Vålerenga Fotball ikke viste noen tydelig interesse for å beholde spilleren. Derfor er kravet avvist.

Etter at Vålerenga brakte saken inn for FIFA kom de til samme konklusjon. Krav om utdanningskompensasjon kan kun gjøres gjeldende hvis det kan bevises at Vålerenga Fotball hadde tilbudt spilleren profesjonell kontrakt.

Vålerenga er uenig i avgjørelsen og har gått videre med saken til CAS, den internasjonale voldgiftsretten for sport. Der skal anken avgjøres.

– Dette er ganske kynisk gjort av større klubber som har bedre økonomi og bedre muligheter til å tilby unge spillere proffkontrakter, fastslår advokat Espen Auberg i Advokatfirmaet Nova. Han representerer Vålerenga i ankesaken.

– Det er et verdispørsmål i bunnen og da er vi på. NFF støtter Vålerenga i denne saken og er uenig dommen fra FIFA. Å gå ut og si at du ikke får noen ting om du ikke har signert proffkontrakt med en 16-åring er feil fra vårt synspunkt, sier fotballpresident Lise Klaveness.

VG har sendt flere spørsmål til FIFA i denne saken. Så langt har vi ikke fått noen svar. Heller ikke Club Brügge har besvart VGs henvendelser.

Auberg sier klubbene henter spillere som er på amatørkontrakter. Da er man ikke beskyttet siden økonomien til norske klubber er slik at de i liten grad kan tilby 16–17-åringer proffkontrakter.

– Slik kan de hente de største talentene fra norske klubber. Det som er stridens kjerne er om de norske klubbene har vist nok interesse i å beholde spillerne eller ikke. Det er ingen grunn til at Vålerenga ikke ville hatt interesse i å beholde en spiller som Opeyemi, et av de største talentene på det årskullet. Når man bruker tid og ressurser på å trene spillere så er det meningsløst å si at man ikke har noen interesse i å beholde spilleren, sier advokaten.

Han konstaterer at spilleren er et produkt av breddedelen i Vålerenga fotball. De er part i saken og krever utdanningskompensasjonen.

– De siste årene har det vært en økning hvor klubber ute i Europa har hentet en del norske spillere uten å betale utdanningskompensasjon. Vi har mange eksempler på det, og derfor er denne saken prinsipielt viktig fordi den setter standard for hvilken grad de vil ha mulighet til det, sier Espen Auberg.

I Vålerenga er skrekkscenarioet dette: Dersom Club Brügge skulle få medhold vil det bety at europeiske klubber i prinsippet kan hente 95 prosent av norske akademispillere rundt 16 år uten å kompensere klubbene som har utviklet spilleren, mener klubben.

Talentene som norske klubber har utviklet kan i så fall «stjeles». Det står i grell kontrast til bakgrunnen for utdanningskompensasjonen. Den skulle gjøre det mulig for klubber å drive spillerutvikling. Det reagerer klubbdirektør Harriet Rudd i Vålerenga Fotball på.

– Den store faren er at klubber ute henter norske talenter uten at man får tilbake penger som man kan sette inn igjen i talentutvikling og barne- og ungdomsfotballen. Mye av den virksomheten driftes av frivillige, og det blir urimelig at store, kommersielle klubber skal hente spillere som er utviklet i dette systemet uten at man får godtgjørelse for det. Det er ikke bra og det var neppe hensikten med utdanningskompensasjonen, sier Rudd.

Klaveness mener ringvirkningene kan bli at de store blir større og sterkere.

– Vi er et økosystem der de mindre fotballnasjonene skal ha en mulighet. Om du nå sier at du får ingenting igjen, vil det føre til ordninger som ikke er bra for ungdommene, men også nok en muskel som mindre nasjoner mister i kampen om å jobbe godt, konstruktivt og lenge med talenter.

Hun legger til at NFF er bekymret for FIFAs utvikling og mener det er grunn til å være på alle disse prinsipielle sakene.