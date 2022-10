Vil ikke gå i «Mourinho-fellen»: - Den største største feilen vi kan gjøre

BODØ (VG) Jose Mourinho og Roma klagde mye på kunstgresset og været før 1–6-tapet på Aspmyra i fjor. Den feilen har ikke Martin Ødegaard og Arsenal tenkt til å gå i.

12. okt. 2022

Mens resten av Arsenal-laget reiste direkte til spillerhotellet, ankom Arsenal-manager Mikel Arteta og kaptein Martin Ødegaard det sure Bodø-været rundt Aspmyra like før klokken 19.

Hundrevis av lokale barn hadde tatt turen for å få et glimt av Ødegaard og Arteta.

Det første spørsmålet Mikel Arteta måtte svare på var hvordan Arsenal kom til å håndtere kunstgresset på Aspmyra.

– Det eneste vi tenker på er hvordan vi skal vinne kampen. Hvordan vi skal vinne hver tredje dag i forskjellig vær, forskjellig forhold og konkurranser, sa Arsenal-manageren.

GODT HUMØR: Martin Ødegaard gliste og lo da han ankom pressekonferansen i Bodø.

Før Bodø/Glimts utrolige 6–1-nedsabling av Roma i Conference League la ikke italienerne skjul på at de mistrivdes på den forblåste og kalde Aspmyra-matten dagen før tapet. Martin Ødegaard var tydelig på at de ikke skal gå i samme fellen.

– Å snakke for mye om kunstgress og bruke unnskyldninger om det og vær og alt mulig. Det føler jeg er den største fellen man kan gå i. Det er selvsagt litt annerledes og vi må tilpasse oss, men det er fortsatt fotball og de samme reglene, sa Ødegaard – og slo fast:

– Vi skal ut og vinne kampen og det er det viktigste for oss.

I likhet med Arsenal valgte Roma å ikke trene i Bodø dagen før kampen. Ved deres første besøk kunne man høre en spiller si at «det er kun vår feil at vi må spille denne bortekampen. Det er en straff for møkkasesongen vi hadde i fjor.» i en video publisert i sosiale medier.

Ved Romas andre besøk, som endte med seier til Bodø/Glimt og amper stemning etter kamp, forklarte Mourinho før kampen hvorfor de valgte å ikke trene i Bodø:

– Å være én dag på en dårlig bane er bedre enn å være to dager. Det handler ikke om å tilpasse seg, men hvis du kun kan være én dag (på en dårlig bane), så er du kun én dag og så kommer du deg vekk, sa Mourinho – og slaktet kunstgresset:

– Fotball skal spilles på naturgress. Ikke kunstgress. Det er en annen idrett. En helt annen idrett, sa Mourinho.

Kjetil Knutsen har liten tro på at Arsenal går i samme fellen som Roma, ved å undervurdere Bodø/Glimt eller bruke for mye tid på faktorer som vær, vind og underlag

– Det som gjør Arsenal til et av de beste lagene i Europa er at de har gode individuelle spillere, og at de gjør jobben for hverandre og intensiteten. Det er noe med hele mentaliteten i Arsenal, de gjør ikke noe halvveis, sier Knutsen til VG.

Men Knutsen og Glimt får også ros fra Arsenal-manageren.

– Det dette laget har gjort de siste årene er bemerkelsesverdig. Resultatene de har fått her snakker for seg selv, sa Arteta.