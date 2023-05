Haaland-scoring i nøkkelkamp – Guardiola refser Everton-stopper

LIVERPOOL (VG) (Everton – Manchester City 0–3) Erling Braut Haaland (22) og Manchester City er to kamper unna seriegull. Pep Guardiola reagerer på Everton-stopper Yerry Mina etter duellene med Haaland.

TØFFE DUELLER: Erling Braut Haaland går i bakken etter en duell med Evertons Yerry Mina. Etter kampen sparte ikke Pep Guardiola på kruttet mot den colombianske midtstopperen.







14.05.2023 16:52 Oppdatert 14.05.2023 18:08

– Det er ikke nødvendig, det Yerry gjør. Ikke nødvendig det han gjør hver eneste kamp, sier spanjolen.

Etter kampen var Guardiola tydelig misfornøyd med Everton-stopper Yerry Mina, som var i flere tøffe dueller med spesielt Haaland. BBC skriver at City-stopper Aymeric Laporte hevder Mina kløp ham i en duell.

Etter kampen tok Guardiola en alvorsprat med den colombianske stopperen.

– Jeg fortalte det til ham: Du er for god til å gjøre denne typen ting, sier Guardiola.

Han unnlot å utdype hva det er han mener er over streken, annet enn å antyde at det er gjentatte usportslige hendelser på grensen av regelverket.

– Dette var ikke fysisk. Det gikk heller ikke det på mentale. Det er ting han gjør hele tiden, som er virkelig unødvendig, sier Guardiola på VGs spørsmål.

– Mener du han går over streken med regelverket? spør VG.

– Spør ham, spør ham. Inviter ham hit på pressekonferansen og spør ham.

Everton-sjef Sean Dyche mener på sin side at han ikke vet hva Guardiola snakker om. Om det var så gjennomgående som Guardiola mener, ville vi vel alle sett det, hevder Dyche.

KLAR BESKJED: Ingen tvil om at Pep Guardiola var lite imponert over Yerry Mina. Akkurat hva han var misfornøyd med, unnlot han å svare på, tross VGs iherdige forsøk på å få spanjolen til å utdype.

Selve 3–0-seieren på Goodison Park var komfortabel og sikker.

På Ilkay Gündogans innlegg steg Haaland til værs og stanget ballen bak Jordan Pickford. Målvakten hadde en hånd på den, men nordmannens «okse-heading» var rett og slett ikke mulig å holde ute.

Da hadde Gündogan allerede sendt gjestene i føringen med en lekker volley under press, etter en drøy halvtime.

Frem til det stanget bortelaget i oppofrende Everton-spillere. Haalands første berøring var en klarering med hodet etter 25 minutter, mange flere ble det heller ikke før han ble byttet ut i det 78. minutt.

Bortsett fra scoringen, da, hans tredje berøring etter 37 minutter.

GET IN: Erling Braut Haaland feirer hodestøtet som sikret Manchester City 2–0-ledelse.

Fakta Manchester Citys gjenværende kamper i Premier League Søndag 21. mai: Manchester City – Chelsea Onsdag 24. mai: Brighton – Manchester City Søndag 28. mai: Brentford – Manchester City Vis mer

For det var Gündogans kamp, han fortsatte storspillet med en frisparkperle i annen omgang. Derfra hadde gjestene full kontroll mot nedrykkstruede Everton.

Kampen på Goodison var særs viktig i tittelracet i Premier League. Med seier visste Manchester City at et av de tøffeste hindrene er håndtert.

Tre kamper gjenstår i ligaen, og nå skal svært mye gå galt om ikke Guardiolas menn forsvarer tittelen. De har råd til ett tap eller to uavgjort slik situasjonen er nå.

Guardiola holdt to fingre i været etter seieren – én for hver seier City trenger for sitt femte seriegull de siste seks år.