Erik ten Hag foran monsterinnspurten: Gir ikke Liverpool noen Champions League-sjanse

Manchester United-manager Erik ten Hag er ikke skremt av Liverpools seiersrekke i serieinnspurten, han er full av selvtillit i kampen om en plass i Champions League.

KJEMPER OM CHAMPIONS LEAGUE: Manchester Uniteds manager Erik ten Hag (t.h.) bryr seg ikke om at Liverpool har vært i form den siste måneden. Her bak Liverpool-manager Jürgen Klopp i august i fjor.

13.05.2023 10:05 Oppdatert 13.05.2023 10:16

– Selvsagt kan vi se bort fra Liverpools form. Det er ikke viktig. Alt er i våre hender, vi er ikke avhengige av dem, vi er avhengig av oss selv, sier ten Hag foran lørdagens kamp mot Wolverhampton, skriver Liverpool Echo.

I løpet av de to neste ukene blir Premier League avgjort. Manchester City eller Arsenal blir ligamester. Bak dem kjemper tre lag om de to andre plassene Premier League har i Champions League.

Og det er ingen tvil om at en plass der er viktig, for det betyr mye penger, for klubbene som når lagt så er det eventyrlig mye penger. Tall fra UEFA for 2022/2023-sesongen viser at det er hele 26,7 milliarder kroner i den totale pengepremiepotten for Champions League.

Slik er kampen om Champions Legaue-plassen (de fire er med):

3. plass: Newcastle, 34 kamper: 65 poeng (kan ta 12 poeng).

4. plass: Manchester United, 34 kamper: 63 poeng (kan ta 12 poeng).

5. plass: Liverpool, 35 kamper: 62 poeng (kan ta ni poeng).

Manchester United tapte mot West Ham sist søndag:

Det er ikke mer enn en måned siden Liverpool var på 8. plass og 12 poeng bak Manchester United. Nå har Liverpool seks strake seiere, mens Manchester United har to uavgjort, to tap og en seier på sine fem siste kamper. Likevel er Manchester United-manageren full av ro i kampen mot et formsterkt Liverpool.

– Det er ikke viktig. Vi har det i våre hender. Vi må levere, og da er ikke det viktig. Det som er viktig er vår motstander i morgen, Wolves. Vi tar dem på alvor. De har gjort en god jobb, så vårt fokus er der. Vi tenker ikke på andre konkurrenter, sier ten Hag.

Les også Liverpool med historisk ydmykelse av United: – Jeg husker ikke alle målene

Liverpool møter et desperat Leicester som kjemper for å overleve i Premier League mandag, mens Aston Villa venter på Anfield neste lørdag. Liverpool avslutter mot tabelljumbo Southampton 28. mai.

Hvem får plass i Champions League sammen med Manchester City og Arsenal? Newcastle og Manchester United. Manchester United og Liverpool. Newcastle og Liverpool.

Slik er innspurten for Manchester United: Wolverhapton lørdag, Bournemouth neste lørdag, Chelsea 25. mai og Fulham 28. mai.

Mens Newcastle avslutter slik: Leeds lørdag, Brighton torsdag, Leicester 22. mai og Chelsea 28. mai.