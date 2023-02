Glimt-sjef om Knutsen-rykter: - Vi har masse ugjort

Nesten hver gang det er en ledig managerjobb ute i Europa så blir Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (54) nevnt. På Aspmyra har man imidlertid ikke håndtert en eneste konkret henvendelse på suksesstreneren.

SUKSESS-TEAM: Daglig leder Frode Thomassen (t.v.) i munter passiar med Glimt-trener Kjetil Knutsen og sportslig administrativ leder Håvard Sakariassen (t.h.) før eliteseriekampen mot Viking i november i fjor.

– Alt er spekulasjoner, fastslår daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, før kveldens møte med Lech Poznan hvor Glimt spiller play-off i håp om å sikre seg en plass i sluttspillet i Europa Conference League.

Det er flere år siden Glimt hadde en konkret henvendelse fra en klubb som ville sikre seg suksesstreneren fra Bergen.

– Fotballindustrien er blitt slik at noe av det som skrives er rundt overgangsmarkedet. Og veldig mye av det er spekulasjoner. Sist vi hadde en konkret henvendelse fra en klubb rundt treneren må være to-tre år siden. «Interessen» har ikke nådd oss, sier Frode Thomassen.

– Så lenge Glimt gjør det bra og Kjetil leverer godt arbeid hos oss sammen med sitt treningsteam og spillergruppe så vil det i en fotballverden være spekulasjoner rundt andre muligheter og større klubber. Det er noe vi må leve med. Det er ikke noe vi bruker energi på og det bekymrer ikke. Vi har fortsatt masse ugjort og hos oss er det ikke noe tema i det hele tatt.

Før julen i 2021 forlenget Kjetil Knutsen sin Glimt-avtale med tre år ut 2024. Hvorvidt det ligger en utkjøpsklausul i den nye avtalen om større klubber skulle finne veien til Thomassens kontor på Aspmyra, er Glimt-sjefen taus om.

– Vi sier aldri noe om det og kommenterer heller aldri spillerlogistikk.

– Men er dere redd for å miste Knutsen?

– Nei, poenget må være at Glimt er en klubb som oppleves som interessant. Så lenge vi er attraktiv og jager nye prestasjoner så kan du ikke leve med den type bekymringer verken når det gjelder trenere eller spillere. Kjetil gjør en fantastisk jobb i Glimt, og vi har en god og nær relasjon. Vi kjenner alle på at vi har mye å bygge videre og utvikle. Vi jobber godt sammen og har fortsatt mye ugjort, sier Frode Thomassen.

For å kunne ta nye steg og fortsette utviklingen har Bodø/Glimt handlet stort før denne sesongen. Mange har reagert på pengebruken til nordlendingene.

– Flere hevder at vi bruker sparepengene våre. Det gjør vi ikke. For oss handler det om spillerlogistikk i balanse, og vi har god kontroll. Vi jobber solid og nøkternt for å skape et best mulig produkt. Alle som kjenner Glimt vet at vi har bygget stein på stein over tid. Vi har en kostnadsbase som møter sikre inntekter, noe som gjør at klubben er solid i dag med en god egenkapital og balansert klubbdrift.

Glimt har heller ikke budsjettert med sportslig suksess. Ekstra inntekter for medalje i serie, cupfinale eller å gå videre i Europa ligger ikke inne.

– Vi skal jobbe med de ambisjonene vi har og budsjetterer ikke med ting som ikke har skjedd. Vi bruker ikke av egenkapitalen for å ta steg, vi bygger sakte men sikkert for en klubb som skal være å regne med over en lengre tidsperiode, sier Frode Thomassen.

Da hadde det passet godt om Glimt igjen fikk til et nytt eventyr i Europa. Da må Lech Poznan slås over to kamper. For Frode Thomassen er det mer enn penger i potten om jobben fullføres med en plass i åttedelsfinalen.

– Vi jakter sportslige erfaringer, og det får vi ved å spille i Europa. Disse kan vi bruke aktivt til å utvikle klubben ytterligere, sier Glimt-sjefen.

