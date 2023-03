Sky Sports: Haaland ikke på trening

Erling Braut Haaland (22) var ikke på torsdagens Manchester City-trening. Ligatoeren møter Liverpool på lørdag.

ET SPØRSMÅLSTEGN: Erling Braut Haaland trøbler med en lyskeskade og derfor usikker før helgens kamp mot Liverpool.

30.03.2023 13:57 Oppdatert 30.03.2023 14:07

Det er Sky Sports som melder at nordmannen ikke var å se under Manchester Citys trening torsdag ettermiddag. Haaland måtte stå over Norges landskamper mot Spania og Georgia på grunn av en lyskeskade. Spørsmålet nå er om han rekker lørdagens storkamp mot Liverpool.

Haaland møtte opp med landslaget på Marbella. Der oppdaget de skaden. Haaland reiste så til Barcelona for behandling, før han dro tilbake til Marbella.

– Manchester City har et samarbeid med et sykehus i Barcelona. Han har vært der for ytterligere sjekker og behandling. Nå har han vært her (Marbella) et par dager sammen med fysio (Mario Pafundi) fra klubben. Så han får god oppfølging, sa Alfie Haaland til TV 2.

Pep Guardiola skal møte pressen fredag. Da vil trolig det meste handle om Haalands skadestatus. Manchester City ligger som nummer to i Premier League, åtte poeng bak Arsenal. Manchester City har riktignok en kamp til gode på London-klubben.