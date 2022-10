Haaland herjet mot Brighton: Rystet motstander, scoret to og nærmet seg Solskjær-rekord

(Manchester City-Brighton 3−1) Etter å ha gått målløs av banen i tapet for Liverpool sist helg, slo Erling Braut Haaland (22) lørdag tilbake med to nettkjenninger for Manchester City.

GRUNN TIL Å GLISE: Erling Braut Haaland scoret nye mål mot Brighton lørdag ettermiddag.

22. okt. 2022

Premier League-toppscoreren fra Bryne viste jærsk drivkraft fra start. Etter 21 minutter fikk Haaland også blikkontakt med City-keeper Ederson de Moraes (29) foran over 50.000 tilskuere på Etihad Stadium.

Med en felles forståelse for at rommet bak Brighton-forsvaret var stort, akselererte Haaland sekundet før Ederson klinket ballen over nesten hele banen. Med ekstrem presisjon kom Haaland foran Brighton-målvakt Robert Sánchez (24) før jærbuen kontant skubbet bort Adam Webster (27) i neste sekvens. Brighton-stopperen er 191 centimeter svær, men ble liggende utslått igjen på gresset etter duellen med 22-åringen fra Norge.

Kombinasjonen av klokskap, råskap og finesse resulterte i et åpent bur som Haaland trillet inn sitt 16. ligamål i.

– Brighton liker å forsvare seg med én mot én. Det så vi på video før kampen. Men alle vet at det ikke er enkelt å løpe mot Erling Haaland. Så vi har trent på det, røper City-forsvarer Manuel Akanji om 1–0-målet overfor Viaplay etter matchen.

– Jeg tenkte det var et frispark. Det er ikke skulder til skulder. Jeg mener ikke at det er en klar skulder til skulder-takling. Jeg mener jeg kommer akkurat foran ham og at det er et frispark, sier stopperen Webster til Viaplay etter duellen med Haaland.

Like før pause satte nordmannen også inn sin 17. nettkjenning med et hardt satt straffespark, etter en omdiskutert situasjon hvor lagkamerat Bernardo Silva (28) falt i bakken innenfor gjestenes 16-meter.

Med målene tangerte først Haaland landslagskamerat Joshua Kings mestscorende sesong i Premier League – med 16 mål for Bournemouth. Den andre nettkjenningen gjorde at jærbuen gikk forbi Kings bestenotering og fortsatte jakten på Ole Gunnar Solskjær (49). Den tidligere Manchester United-spissen har hatt norgesrekorden siden 1996/1997-sesongen, da Solskjær scoret 18 ganger. Etter dobbelen til Haaland nærmer det seg et tronbytte.

For Brightons del så oppgjøret tapt ut på stillingen 2–0 til City ved pause, men Leandro Trossards 6. Premier League-scoring for sesongen blåste nytt liv i oppgjøret etter 53 minutter.

Like etterpå tok trener Pep Guardiola (51) grep for å ta tilbake kontrollen i kampen. Ut gikk Riyad Mahrez (31). Inn kom Haalands lekekamerat Phil Foden (22). Byttet fungerte bra, men det var to andre profiler som viste seg frem et kvarter før slutt.

Midt i en sterk Brighton-periode avanserte tidligere nevnte Silva med ballen på bortelagets halvdel. Ved 16-meteren plasserte Kevin De Bruyne (31) seg, noe Silva så. Etter en hard, flat pasning fra portugiseren tok De Bruyne et touch før han bøyde ballen opp i motsatt vinkel. Med 3–1-scoringen avgjorde belgieren nærmest kampen.

– Det er et fantastisk mål, sier Guardiola til BBC.

10 minutter før slutt lot Guardiola derfor Haaland hvile til fordel for argentinske Julian Álvarez (22). Nordmannen står nå med 22 mål på 15 kamper for Manchester City i alle turneringer. Haaland er toppscorer både i Premier League (17) og Champions League (5).