Drømmenes redningsmann

Bjørn Mannsverk hylles for sitt arbeid med Bodø/Glimt-spillernes hoder. Hans egne, svært personlige historie ligger bak suksessen.

9 minutter siden

Bodø/Glimts triumfkvelder i Europa begeistrer selv dem som ikke er superinteressert i fotball. 6–1 mot Roma forrige høst står sterkt i minnet hos TV-seerne. I Bodø glemmes aldri bildene fra maltrakteringen av José Mourinhos lag.

Fotballspillere er ikke maskiner. De er selvfølgelig også mennesker. En reise til toppen er ikke enkel. For selv talentfulle spillere kan den være så turbulent at drømmen knuses, at man gir seg.

Flere av Glimt-heltene var nær å lide samme skjebne. Men i Bodø/Glimts kulisser vandret Bjørn Mannsverk. Han skulle få stor betydning for spillernes fremtid.

Den tidligere jagerflypiloten vet fint lite om fotball. Likevel gis han mye av æren for å ha reddet karrieren til flere av Bodøs kjæledegger.

Men først måtte han redde seg selv.