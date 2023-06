Fagermo har fått sparken i Vålerenga – VIF-eieren ut mot supporterne

VALLE (VG) Vålerenga-eier Tor Olav Trøim går hardt ut mot egne supportere etter sparkingen av trener Dag-Eilev Fagermo (56).

FERDIG: Dag-Eilev Fagermo fikk tre år som Vålerenga-manager.







12.06.2023 18:09 Oppdatert 12.06.2023 19:49

Etter tapet for Strømsgodset søndag, ble det ropt «Ut med Fagermo» fra tribunen, og da nyheten om at Fagermo er ferdig ble presentert på mandagens medlemsmøte brøt supporterne ut i stor jubel.

Det får Trøim til å reagere kraftig.

– Jeg synes det var uverdig, sier han til VG etter møtet.

– Hvorfor det?

– Hvis vi skal prøve å vinne en fotballkamp, er det vel en fordel å heie på laget sitt, er det ikke?

– Det er trist. Det har jeg sagt til flere i dag. Alltid trist når man ikke lykkes, om fjerningen av Fagermo.

Nå starter jakten på ny trener, og Vålerenga-toppen sier «han vil være med rundt bordet» i arbeidet med å finne Fagermos erstatter

VIF-TOPP: Tor Olav Trøim ved en tidligere anledning.

Assistenttrener Jan Frode Nornes rykker frem til rollen som midlertidig hovedtrener inntil videre.

– Jeg tror ikke det er mulig å gjøre det så mye dårligere med den stallen Vålerenga har, enn Fagermo har gjort denne sesongen, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til VG.

– Jeg trodde Fagermo og Vålerenga skulle være en god match. Det har det ikke vært. Selv om det ble medalje i starten, så har det vært skuffende. Vålerenga er en vanskelig klubb å få det til i. Det er høye krav, mye press, og mange salg som har påvirket denne sesongen. Det er ikke bare Fagermos skyld, men som hovedtrener må du ta det store ansvaret som ligger der, mener Mathisen.

FRA STYRE- TIL MEDLEMSMØTET: Vålerenga-sjef Tor Olav Trøim.

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk en jobb i Vålerenga, det var en drømmejobb for meg, sier Fagermo i en pressemelding.

– Vi er takknemlige for Dag-Eilevs hardtarbeidende innsats i Vålerenga Fotball Elite. Dessverre har vi ikke opplevd den utviklingen han og klubben har arbeidet for de seneste årene, sier Tuva Ørbeck Sørheim, styreleder i Vålerenga, i samme melding.

– Jeg er glad for at vi vant bronse, solgte spillere for over 100 mill. og utviklet treningsfasilitetene vesentlig. Det har vært tøft og snu spillerstallen, med så mange unge spillere, og samtidig oppnå gode resultater på kort sikt. Derfor er potensialet stort i Vålerenga nå, men de kortsiktige resultatene er ikke gode nok, sier Fagermo videre i uttalelsen.

Jonatan Tollås Nation var Vålerenga-kaptein frem til slutten av forrige sesong.

– Det er mer enn at bare spillerne og trenerne ikke er gode nok. Det er for lettvint. Historien er full av veldig gode spillere og trenere som ikke har blomstret.

– Tror du det er flere enn treneren som må gå for at Vålerenga skal bli en toppklubb?

– Ja, bare å se på historien det. Har ikke løst så mye. Det var sist i 2004-05 at (Kjetil) Rekdal skapte resultater.

Vålerengas siste seriegull kom i 2005 under Rekdal.

Fakta Fagermos klubber 2020–23: Vålerenga. 2008–20: Odd. 2006–07: Strømsgodset. 2005: Notodden. 2002–04: Pors Grenland. 1995–2002: Skarphedin. Vis mer

Vålerenga befinner seg på en 13.-plass i Eliteserien, tre poeng over direkte nedrykk og ti poeng bak bronseplassen.

Og det var bronse Fagermo fikk i sin første sesong som Vålerenga-manager i 2020.

«Etter det har klubben hatt manglende utvikling, og resultatene har uteblitt», skriver klubben i pressemeldingen om prestasjonene fra 2021-sesongen og utover.

Slik har Vålerenga prestert under Fagermos ledelse:

2020: Tredjeplass (ikke NM pga. coronapandemien)

2021: Syvendeplass og exit i 3. runde i NM (0–3 mot Odd)

2022: Sjetteplass og exit i 3. runde i NM (0–1 mot Bodø/Glimt)

2023 (p.d.d.): 13.-plass og klar for 4. runde i NM

Nå skal Vålerenga ut på trenerjakt.

– Sånt sett passer det bra med landskamppausen. De får et pusterom til å få på plass ny trener. Jeg vil tro at de har kartlagt markedet i Skandinavia allerede, sier Jesper Mathisen. Han mener det blir spennende å se om sportssjef Jonsson «får en mer fremtredende rolle».

– Hvorfor tar jeg jobben? Jeg satt og tenkte på det litt «skal jeg hoppe etter Wirkola?», men det er en stund siden det har vært en Wirkola her, spøkte Fagermo da han ble ansatt som Vålerenga-trener i januar 2020.

2008 er nemlig sist gang Vålerenga kunne kalle seg for tittelvinner – da de slo Stabæk 4–1 i NM.

Siden Tor Ole Skulleruds avgang som hovedtrener i Vålerenga, har hverken Martin Andresen (2009–2012), Kjetil Rekdal (2013–2016), Ronny Deila (2017–2019) eller Dag-Eilev Fagermo (2020–2023) maktet å fylle troféskapet på Valle.