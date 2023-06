Strand Larsens trener fikk sparken etter tung sesongavslutning

Carlos Carvalhal er ferdig som trener for Jørgen Strand Larsens Celta Vigo til tross for at La Liga-plassen ble berget med et nødskrik.

FÅR NY TRENER: Jørgen Strand Larsen, her avbildet under en Celta Vigo-kamp tidligere denne sesongen. Vis mer

Celta Vigo opplyser lørdag at klubben er enig med Carvalhal om å avslutte samarbeidet.

Strand Larsen og lagkameratene slo seriemester Barcelona i siste serierunde og unngikk med det nedrykk. Før sesongavslutningen hadde imidlertid laget vunnet kun én av sine 11 siste kamper.

Celta ansatte tidligere Sheffield Wednesday-trener Carvalhal i november i fjor. Han startet bra og bidro til å løfte laget opp mot midten av tabellen.

Etter landskamppausen i mars mistet imidlertid Carvalhals lag formen og falt ned i nedrykksstriden.

– Denne jobben har vært et sant privilegium for meg, og jeg kan ikke annet enn å takke klubbpresident Carlos Mourino, (sportsdirektør) Luis Campos og hele staben i Celta Vigo, sier den portugisiske treneren i en uttalelse i sosiale medier.

– Når jeg nå sier farvel, føler jeg meg stolt over at klubben forblir der den fortjener å være, i toppdivisjonen i sitt hundreårsjubileum, legger han til.

Carvalhal hadde ett år igjen av Celta-kontrakten.