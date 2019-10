Vinteren er en hektisk tid i Nest-Sotra. Da gjelder det å skaffe seg et fotballag. Elendig økonomi gjør at klubben mest opererer med korte kontrakter. Gode prestasjoner gjør at spillere med korte kontrakter flytter på seg.

Denne vinteren ble spesielt vanskelig. Spissen Sondre Liseth gikk til Mjøndalen. Haris Cirak til bedre betingelser i Aalesund. Egil Selvik, keeperen som hadde stått glimrende i 2018, var borte. Han gikk til Odd.