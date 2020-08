Denne Odd-påstanden får Moe til å le: – Der er de vel best i verden

Rivaliseringa mellom Odd og Molde fortsetter, selv om Dag-Eilev Fagermo har dratt til Vålerenga.

MOLDE: I ettermiddag kommer Odd på besøk til Aker stadion. Det er hjemmelagets første kamp på eget gress i serien siden tapet for Brann for snart to uker siden.