Manchester United saksøker Sega og SI, selskapene bak det populære managerspillet Footbal Manager. Det skriver The Guardian.

Årsaken er at spillet bruker klubbnavnet. Ifølge advokaten som representerer klubben i denne saken, handler det om å beskytte merkevaren Manchester United. En stor inntektskilde for klubben, hevder han.

Manchester United har vært en del av Football Manager og dets forløper Championship Manager siden 1992. Ifølge Sega og SI har det ikke vært noe problem tidligere.

– Fordringshaveren har gått med på bruken av klubbnavnet i Football Manager og kan ikke klage på dette nå, sier advokat Roger Wyand.

– Merkevare

– Manchester United er et av de mest verdifulle og kjente merkevarene i verden. Denne merkevaren er knyttet til klubbens vinnerkultur, sier United-advokat Simon Malynicz ifølge The Guardian.

Fakta: Football Manager 2020 72,3 prosent av norske spillere spilte FM20 forrige måned.

2,1 prosent av norske brukere har startet en save med Paris Saint-Germain, noe som gjør klubben til den mest populære blant nordmenn.

Mer enn 12,5 millioner mål er blitt scoret av norske brukere siden FM20 ble lansert.

Norske spillere har spilt nesten seks millioner kamper på FM20.

Nordmenn har også fullført mer enn 100.000 sesonger på spillet.

Før 2019 fikk Manchester United en ny sponsor, Konami, som har utviklet Pro Evolution Soccer. Om dette har sammenheng med søksmålet, sier Malyniczi ingenting om i The Guardians artikkel. Da Juventus fikk samme sponsor, skiftet klubben navn til «Zebra» i spillene Fifa 20 og Football Manager 2020.

Manchester United reagerer også på bruken av en «falsk» logo. Spillet benytter seg av 14 tilfeldige klubblogoer for alle lag, med tilhørende fargevalg som passer best for klubben, skriver Pressfire.no. Bruken av den ekte logoen er rettighetsbelagt.

– Smålig

Bjarte Valen er journalist for United.no og skriver om økonomien til klubben. Han tror ikke at søksmålet vil skape voldsomme reaksjoner blant fansen.

– De kommer til å synes det er litt smålig, trekke litt på skuldrene og tenke at det er «typisk når den kommersielle delen av United snakker».

– Hva er grunnen til at de gjør dette nå?

– De vil beskytte merkevaren. Nylig var det en 15-årsmarkering med Glaziers eierskap. Omsetningen har økt fra 42 millioner til 280 millioner pund på de årene. De gjør absolutt alt for å beskytte merkevaren. Logoen er veldig viktig for sponsorvirksomheten. Jeg synes det er litt smålig, for hvis alle klubbene skulle gjort det samme, hadde det ikke blitt laget slike spill. Men dette er ikke Crystal Palace eller Burnley, og United er ekstremt bevisste på dette. Lite overrasker meg egentlig, men jeg spør meg om dette virkelig var nødvendig.

Manchester United har vært en del av Football Manager og dets forløper Championship Manager siden 1992. Advokat Malynicz innrømmer at saken er uvanlig, men at bruken av United-merkevaren i et spill er «diskutabel».

– Forbrukere forventer å se logoen ved siden av navnet Manchester United. Her svikter spillet, som er det samme som urettmessig bruk, påstår advokaten.

Nektes de å bruke «Manchester United» i spillet, er det et hinder for ytringsfriheten, mener spillprodusentene.

Solskjær: – Fantastisk spill

I et intervju med Dagbladets serie «Spillhjerte» i 2013, fortalte Ole Gunnar Solskjær om sitt forhold til «Football Manager».

– Det er et fantastisk spill og har betydd mye for meg opp igjennom. Jeg har lært mye om fotballspillere og spesielt om unge talenter. Det er utrolig likt virkeligheten, sa Solskjær da.

Mats André Breesth Kristiansen ble i 2017 europamester i Football Manager

– Søksmålet er ganske overraskende med tanke på hva Ole Gunnar har sagt. Han har vært en aktiv spiller i mange år, sier Kristiansen.

– Jeg tror ikke dette nødvendigvis er positivt for United som merkevare. Mange setter pris på spillet, sier han.