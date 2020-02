Rapport kan gi fotballen nok en skandale: Slår alarm om «høyst mistenkelige utbetalinger»

Gianni Infantino sto sist sommer foran fotballedere fra hele verden og smilte triumferende.

Han var gjenvalgt til fire nye år som president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Nå slo han fast at korrupsjonen i den skandaliserte organisasjonen var historie. Han – Gianni Infantino – hadde ryddet opp. Applausen fra salen lot ikke vente på seg. Det tok imidlertid bare ett døgn før idyllen sprakk.

Fransk politi slo til mot et luksushotell i Paris og tok med seg en av Infantinos nærmeste allierte til avhør.

Ahmad Ahmad, visepresident i Fifa og president i Det afrikanske fotballforbundet (Caf), var mistenkt for korrupsjon og seksuell trakassering. Det er åtte måneder siden. Sist helg ble funnene i en omfattende PWC-rapport om tilstanden i Caf kjent.

Det var alt annet enn hyggelig lesing.

Infantinos afrikanske hjelpere

New York Times og nyhetsbyrået AP har lest rapporten. En av hovedkonklusjonene er at det mangler dokumentasjon på hvordan over 200 millioner kroner er brukt i det afrikanske forbundet. Pengene skulle egentlig gå til utviklingen av fotballen på kontinentet.

Revisjonsfirmaet slår fast at varsellampene blinker. De har funnet flere tilfeller av mulig vanstyre og maktmisbruk.

Det er i første omgang et stort problem for Ahmad, men kan fort bli det samme for president Infantino.

I 2016 ble han valgt til Sepp Blatters etterfølger på Fifa-tronen. Da var støtten fra en rekke afrikanske forbund helt avgjørende. Med 54 medlemsnasjoner er den afrikanske blokken en av de mektigste i den internasjonale fotballorganisasjonen.

Det var omstridte sjeik Salman fra Bahrain som var den store favoritten inn mot valget. Han hadde dessuten sikret seg støtten fra Caf, som da ble ledet av Issa Hayatou. Det hadde kameruneren gjort siden 1989.

Like før den ekstraordinære kongressen overrasket imidlertid Infantino. Han hadde sikret støtte fra over halvparten av de afrikanske landene. Dager før valget dro han til Sør-Afrika og møtte sentrale ledere. En av hans viktigste støttespillere var Ahmad Ahmad, som da var Madagaskars fotballpresident.

Nok et valgskred

Infantino ble kronet til Fotball-Verdens nye leder. Året etter var det Ahmad som trengte hjelp i en presidentkampanje. Det kom som en stor overraskelse på mange at han utfordret Hayatou som Caf-leder.

Infantino innledet en omfattende reisevirksomhet i Afrika i opptakten til Caf-kongressen. Hayatous støttespillere reagerte kraftig. De mente at Infantino på ulovlig vis blandet seg inn i det som skulle være et selvstendig valg.

Infantino avviste alle antydninger om at han drev lobbyvirksomhet for Ahmad. Valget endte med at en rasende Hayatou måtte gi fra seg makten etter nesten tre tiår.

Fakta: Det afrikanske fotballforbundet Offisielt navn: Confederation of African Football (forkortes med Caf) Administrativ og operativt organ for fotball i Afrika. Har 56 nasjonale medlemsorganisasjoner. 54 av disse har stemmerett i Fifa. Arrangerer kontinentale turneringer for landslag og klubblag i Afrika. Hovedkvarteret ligger i Kairo. Grunnlagt: 10.2.1957 President: Ahmad Ahmad

«Høyst mistenkelige utbetalinger»

Mange mente det var på høy tid. Både BBC og The Sunday Times hadde for et tiår siden saker som knyttet Hayatou til korrupsjon. Sakene gjaldt salg av medierettigheter og tildelingen av fotball-VM. Begge gjengangere i symbiosen Fifa og korrupsjon.

Nå var han borte, men det tok bare et halvår før Ahmad gjorde en manøver som nå gir ham store problemer. Han skal ha grepet inn i siste liten og stoppet en utstyrsavtale med giganten Puma. I stedet ga han avtalen på nesten 40 millioner kroner til det lille og da ukjente selskapet Tactical Steel.

Det spesielle var at de aldri hadde solgt fotballutstyr før. Eieren var en nær venn av Ahmads nærmeste rådgiver.

Det var det norske fotballmagasinet Josimar som sto bak avsløringene.

Fransk politi arresterte altså Ahmad i fjor sommer og tok ham inn til avhør. De spurte ham blant annet om en rekke betalinger Caf hadde gjort til bankkontoer i Midtøsten. Kontoene var knyttet til eieren av Tactical Steel.

I PWC-rapporten blir utbetalingene omtalt som «høyst mistenkelige». PWC skriver at de kan indikere økonomisk utroskap «eller skatteunndragelse gjennom utbetalinger i offshoreselskaper».

Både Tactical Steel og Ahmad har avvist alle anklager.

Pilegrimstur på fotballens regning

New York Times skriver at det i perioden 2015–2018 ble utbetalt nesten en halv milliard kroner fra Fifa til Caf. Det ble gjort gjennom utviklingsprogrammet Forward. Omtrent halvparten ble sendt videre til nasjonale forbund.

De som har fulgt Fifa en stund, vil kjenne igjen bruken av utviklingspenger fra en rekke korrupsjonssaker.

Konklusjonene etter PWCs gjennomgang er lite lystig lesing. De fant alt annet enn godt styresett og god økonomisk styring. I en stor andel av utbetalingene mangler det god nok dokumentasjon på hva formålet var og hvem som mottok pengene.

Bare i omtrent 15 prosent av utbetalingene PWC sjekket, var dokumentasjonen tilfredsstillende.

Styremedlemmer hadde fått utbetalt penger til gaver og donasjoner. Ofte manglet det kvitteringer som viste hva pengene var brukt på. Caf hadde også tatt regningen for en pilegrimsreise til Mekka og Medina for Ahmad og 17 andre med Caf-tilknytning.

En omfattende bruk av kontanter ble også kritisert.

En afrikansk reform

Infantinos problem er at han gjennom valgene i 2016 og 2017 er nært knyttet til Ahmad.

I fjor sommer tok Fifa-presidenten grep for å rydde opp i afrikansk fotball. Styret i Caf gikk med på en avtale som gjorde Fifas generalsekretær, Fatma Samoura, til organisasjonens høykommisjonær for Afrika i seks måneder. Det var imidlertid svært omstridt, og mange afrikanske ledere stemplet grepet som en form for kolonialisme.

I starten av februar lanserte Infantino en omfattende plan for å reformere fotballen i Afrika.

Et av forslagene var å la Afrikamesterskapet bli spilt hvert fjerde år, mot annethvert år slik det er i dag. Han tror det vil øke den kommersielle verdien betraktelig. Et annet var å danne en afrikansk superliga med 20–24 faste lag. Fifa tror det kan generere opp mot 2,7 milliarder kroner over en femårsperiode.

Et gammelt mønster

Skandalen i Fifa eksploderte i 2015. Sveitsisk politi arresterte en rekke fotballtopper under Fifa-kongressen i Zürich. De var nesten alle sammen ledere i sør-, mellom- og nordamerikanske fotballforbund.

Flere av dem var eller hadde vært styremedlemmer eller visepresidenter i Fifa. Kriminaliteten som FBI-etterforskningen avslørte, var i stor grad utført nasjonalt eller regionalt. Til slutt slo det kraftig tilbake på Fifa og daværende president Sepp Blatter.

Nå er det den afrikanske visepresidenten i Fifa som er i trøbbel. Det spørs om ikke også en rekke andre ledere i den samme regionen frykter oppfølgingen av PWC-rapporten.

Det gjenstår å se hvor stort omfanget av Caf-saken blir. Det gjenstår å se hvor tett knyttet Infantino blir til det som kommer frem.

Det kan uansett se ut til at han var litt for rask med å si seg ferdig med ryddejobben i den kontroversielle internasjonale fotballorganisasjonen.