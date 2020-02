MARBELLA: For andre år på rad er målvakt Oliver Petersen med på Moldes treningsleirer før seriestart. 18-åringen er per dags dato tredjekeeper i MFK og regnes som et stort talent.

Da Molde var på årets første treningsleir i Spania i januar, måtte imidlertid Oliver Petersen reise hjem like etter at de hadde ankommet Pinatar.