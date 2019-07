Før årets sesong ble Skarsem og Heggem lånt ut til Ranheim. Begge ungguttene har kontrakt med Rosenborg ut 2020, og skal etter planen tilbake til Lerkendal etter årets sesong. Men å bli benkevarmere for RBK, er uaktuelt for begge.

– Skal jeg tilbake, er det for å spille og være en del av laget. Jeg drar ikke tilbake hvis kampen om en plass på midtbanen er umulig. Neste år blir nok et viktig år for meg, sier Olaus Skarsem (21).