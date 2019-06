De ble for et par uker siden kjent at netthets er blitt et så stort problem i ungdomsfotballen, at fotballkretsen har bedt politiet om råd. Derfor hadde Adresseavisen tirsdag et temamøte på Skandia cup om fair play i barne- og ungdomsfotballen.

Under møtet sa Jan-Roar Saltvik, daglig leder i Trøndelag fotballkrets at det oppstår brudd med fair play både mellom spillere og mellom trenere og dommere. Senest i helga kom det inn en sak om vold, ifølge ham.