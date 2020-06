Norske Wolfsburg-proffer svært nære seriegull etter ny seier

De to spilte begge hele kampen da Wolfsburg oppskriftsmessig vant sin 18. kamp av 19 mulige denne sesongen.

Seieren gjør at Wolfsburg leder tabellen elleve poeng foran serietoer Bayern München, som har fire kamper igjen.

Lørdagens seier betyr at Wolfsburg må tape sine resterende kamper, mens Bayern må vinne sine resterende kamper for at gullet skal glippe for de norske landslagsspillerne.

Ewa Pajor ga Wolfsburg ledelsen etter en halvtimes spill, før to mål like før og etter pause i grunn sikret seieren.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

I dét første omgang var på vei inn i overtiden doblet Pernille Harder ledelsen med en lekker volley og 18 sekunder ut i annen omgang ble Pajor tomålsscorer og avgjorde kampen til 3-0.

Seriegullet kan bli sikret allerede søndag, når Bayern tar imot det desiderte bunnlaget USV Jena.