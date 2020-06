Sotras herrelag har fått Renate (26) som trener: – Jeg tror en mann automatisk ville fått mer respekt

Renate Blindheim tror hun må bevise mer faglig fordi hun er kvinne.

Renate Blindheim blir trener for Sotras herrelag i 2. divisjon. Bjørn Erik Larsen

19. juni 2020 10:08 Sist oppdatert nå nettopp

Hun er den første kvinnelige treneren for et herrelag i toppfotballen, Renate Blindheim. Fredag morgen ble hun presentert på Sotra Arena foran et fulltallig pressekorps.

– Jeg vil tro spillerne synes dette er spesielt, det synes jeg også. Men jeg håper at de er mer opptatt av det faglige innholdet enn det ytre med at jeg er kvinne, sier 26-åringen.

– Tror du at du må bevise mer fordi du er kvinne?

– Ja!

Hun tar over jobben etter Tommy Knarvik som ikke fikk fornyet kontrakten i fjor. Hiep Tran ble egentlig hans erstatter, men han sa opp for å begynne å jobbe i Åsane i stedet. Før han hadde ledet Sotra i en eneste kamp.

Nå er det Blindheim som blir trener for herrelaget i 2. divisjon.

– Jeg tror en mann automatisk ville fått mer respekt. Det er mer naturlig, og mer normalt. Dette blir gjerne mer krevende for meg, men så kan jeg også ha noen fordeler.

– Hvilke fordeler?

– Jeg er rolig, og har ikke behov for å være voldsom autoritær.

